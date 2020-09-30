Manik depresif bozukluk nedir?, neden ve nasıl olur? Manik depresif belirtileri

Manik depresif bozukluk tedavisi bulunan psikolojik rahatsızlıklar arasında yer almaktadır. Ancak eğer zamanında müdahale edilmezse ciddi sorunlar ile karşı karşıya kalma durumunu yaratabiliyor. Aynı zamanda çift kişilik olarak da dile getirilebilecek olan bu problem, psikolojik açıdan en ciddi rahatsızlıklar arasında yer almaktadır.

Manik Depresif Bozukluk Nedir?

Manik depresif bozukluk diğer ismi ile iki uçlu duygu durum bozukluğu anlamına gelmektedir. Aynı zamanda iki farklı dönemden meydana gelen bir psikolojik sorun olarak öne çıkıyor. Bu durum manik ve depresif dönemleri olarak bilinir. Bu iki dönem arasında yapılacak tedavi ile kişi sağlıklı yaşamına dönebilir.

Bu doğrultuda manik döneminde kişi mutlu ve sevinçli bir kişilik yapısına sahiptir. Ancak depresif döneminde ise çok mutsuz ve aşırı karanlık bir negatif döneme girer. Bu noktada ortaya çıkan dalgalanmalar hastalığın teşhis edilmesinde ciddi sorunlar yaratabilmektedir. O yüzden teşhis ile beraber tedavi konusunda en zorlu psikolojik problemler arasında geldiğini söylemek mümkün.

Manik Depresif Bozukluk Neden Olur?

Bu psikolojik sorun birçok farklı sebepten ortaya çıkabilmektedir. Kimi zaman manik depresif bozukluk genetik olarak meydana gelebiliyor. Özellikle ailesinde manik depresif bozukluk olan kişilerin bu hastalığı yaşaması olasıdır. Aynı zamanda hayat içerisinde istenilenin alınamaması ya da bazı olayları kaldıramamak manik depresif bozukluğu ortaya çıkarabilmektedir. Bu da ruh halinde dalgalar yaratmakta ve manik depresif bozukluğun anlaşılmasına güçlük oluşturmaktadır. Ancak yine de tedavi konusunda sebebin kökenine inilerek, buna uygun şekilde tedavi yöntemi bulunmaktadır.

Manik Depresif Bozukluk Nasıl Olur?

Manik depresif bozukluk duygu durumunda meydana gelen değişiklikler ile olmaktadır. İki farklı aşama üzerinden gerçekleşen bu psikolojik sorun, kişinin farklı ruh hallerini gelmesine sebebiyet verir. Öncelikle kişi manik döneme girer ve yaşam içerisinde aşırı derecede mutlu ve sevinçli aile gelir. Bu gibi durumlarda hasta çok neşeli ve aktif bir ruh hali içerisine girmektedir.

Fakat depresyon dönemi söz konusu olduğunda bunun tam tersi yaşanmaya başlar. Bir anda kişinin mutsuz ve özgün bir döneme girmeye başladığı anlaşılır. Yaşamı içerisinde kendisinin bile anlamakta zorluk çektiği bazı durumlar nedeniyle, anlamadığı sebepten ötürü iç karartıcı belirsiz bir döneme giriş yapar. Böyle durumlarda zamanında müdahale edilmez ise kişi depresyonunu daha ciddi noktalara taşıyabilmektedir.

Manik Depresif Belirtileri

Manik depresif belirtileri eki farklı dönem içerisinde ele alınarak ortaya çıkar. İlk bozukluklar manik dönemi üzerinden yaşanmaya başlar.

- Özgüven artışı

- Neşeli bir hal ve tavır

- Gülme ve güldürme isteği

- Cinsel istek artışı

- Yüksek enerji

- Çok konuşma ile beraber konudan konuya atlama ve bunda zorluk çekme

- Aşırı hareketlilik

- İyimser bir bakış açısı

- Hızlı düşünme

Bu gibi durumlar ve belirtiler manik dönemi anlatan etkilerdir. Birbirinden çok farklılık gösteren manik dönem ile beraber daha sonra depresyon dönemi ortaya çıkar.

- Enerji düşüklüğü

- Özgüven eksikliği

- Durgun bir hal ve tavır

- Cinsel istekte azalma

- Çok az konuşma

- Sosyal ortamlardan uzak durma

- Kendine bakma konusunda çekinme

- Mutsuz hal

- İçe kapanıklık

- Konsantrasyon bozukluğu ve odaklanma sorunu

- Yorgunluk hali

- Moral bozukluğu

Bu gibi durumlar ile beraber depresyon dönemi başlar ve manik depresif bozukluk tam olarak kendisini gösterir. Bu duruma gelmeden önce mutlaka zamanında bir uzmana başvurmak suretiyle, tedavi yöntemlerinin ele alınması gerekmektedir.