Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Fahrettin Altun: Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eyleme geçme çağrısına kulak vermeliFahrettin Altun: Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eyleme geçme çağrısına kulak vermeli#Fahrettin Altun
Esenyurtta servis midibüsü kazası: 1 ölüEsenyurt'ta servis midibüsü kazası: 1 ölü#Esenyurt
ABD’de Pfizer aşısının destek dozu 65 yaş ve üzeri için onay aldıABD’de Pfizer aşısının destek dozu 65 yaş ve üzeri için onay aldı#ABD
Real Madrid 6 - 1 Mallorca (Benzema tarihe geçti, maç özeti)Real Madrid 6 - 1 Mallorca (Benzema tarihe geçti, maç özeti)#Real Madrid
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs karantinasına girdiBrezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs karantinasına girdi#Jair Bolsonaro
Son dakika haberi... Fed faiz kararını açıkladıSon dakika haberi... Fed faiz kararını açıkladı#Fed
Angers 0 - 0 Marsilya (Maç özeti)Angers 0 - 0 Marsilya (Maç özeti)#Marsilya
Uzmanlar Hurriyet.com.trye değerlendirdi: Kasım toplantısı daha önemli hale geldiUzmanlar Hurriyet.com.tr'ye değerlendirdi: Kasım toplantısı daha önemli hale geldi#Fed
Bazı Aşklar Yenik BaşlarBazı Aşklar Yenik Başlar#Özgür Aras
Ünlü oyuncu Uma Thurma hayatının en karanlık sırrını açıkladı: Hiç kimse isteyerek o masaya yatmazÜnlü oyuncu Uma Thurma hayatının en karanlık sırrını açıkladı: Hiç kimse isteyerek o masaya yatmaz#Uma Thurman
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Mangal nasıl yakılır? Mangal kömürü nasıl yakılır?

#Mangal#Kömür#Mangal Yakma
Mangal nasıl yakılır Mangal kömürü nasıl yakılır

Mangal; güzel havaların tadını çıkarmak için yapılan bir ritüel haline gelmiştir. Deniz kenarında, evin bahçesinde, piknikte, balkonda ve daha pek çok yerde yapılan mangalın yakma teknikleri vardır. Mangal lezzetleri adına bazı püf noktalarını uygulamak, mangalı güzel yakmak için oldukça önemlidir. Peki, mangal nasıl yakılır? Mangal kömürü nasıl yakılır? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Haberin Devamı

Bilhassa havalar güzelleştiğinde, en yakın piknik alanına, ormana ve deniz kenarına giderek mangal yakmak; Türk aileler adına özdeşleşen etkinliklerden birisidir. Neredeyse her çeşit yemeğin yapılabildiği mangal, herkes tarafından çok sevilmektedir. Mangal yakmanın bazı püf noktaları vardır. Bu püf noktalara dikkat ederek, mangalı en doğru şekilde yakmak mümkün olacaktır. Mangal yakarken, saç kurutma makinesi kullanmak mangalın daha hızlı bir şekilde yanmasına yardımcı olur. Aksi hale ara sıra yelleme yaparak, mangal yakılabilir. Mangalın oldukça kolay şekilde yakıldığını söylemek kesindir.

 Mangal Nasıl Yakılır?

 Mangalın yakılması ve yemeklerin iyice pişirilmesi adına sırası ile aşağıdakiler yapılmalıdır;

 - Mangal içerisindeki küller temizlenmelidir.

 - Gazete ve kağıt parçaları buruşturularak mangala dizilmelidir.

Haberin Devamı

 - Kağıt parçalarının arasına ufak dallar yerleştirilmelidir.

 - Kağıtların üstüne kuru dal ve çıra parçacıklarını dik şekilde yerleştirmek önemlidir.

 - Boş kalan kısımlara kaliteli mangal kömürü yayılmalı ancak çıraların alt kısmı boş kalmalıdır.

 - Mangaldaki aralıklar ile ateşler yakılmalı, dal ve çıralar tutuşturulmalıdır.

 - Kömürün eşit biçimde yanmasını basitleştirmek adına ateş yellenmelidir.

 - Kömürlerin kıpkırmızı hale gelmesiyle beraber büyük kömürler hafifçe vurularak kırılmalı ve ateş eşit şekilde yayılmalıdır. Bu şekilde mangal, kolay şekilde yakılmış olacaktır.

 Mangal Kömürü Nasıl Yakılır?

 İlk önce kömürlü mangal yakılırken, dikkat edilmesi gereken durum kömürün kaliteli olmasıdır. Tercihi olarak tozsuz meşe kömürünün kullanılması faydalı olacaktır. Ortası delik şeklindeki pres kömürler, ilk tutuşturma açısından bireyin işini çok zorlaştıracaktır. Bu kömürler uzun süreli yandıkları zaman mangal yakılmalı, daha sonra pres kömürler eklenmelidir. Mangal yakılırken sıklıkla yapılan hatalardan birisi; kömürlü soba yakıyormuş gibi mangal yakmaktır.

 Mangal yakmak; soba yakmanın tam tersi şeklindedir. Soba yakıldığı zaman öncelikle kömürler yanma kısmına konulur daha sonra kömürlerin üstüne kolayca yanan çıra, dal gibi malzemeler konur. Mangalda durum ise tam tersi olmaktadır. İlk önce kolayca yanan malzemeler, daha sonra da üstüne kömür konulur. Bu şekilde kömürler homojen biçimde yakılarak, yemekler tam kıvamında pişirilecektir.

 Mangal yakarken öncelikle mangalın içerisinde hava akışına engel olacak küller temizlenmelidir. Ardından hava kanalları açılarak, mangalın orta bölümüne tutuşturma küpleri, kolayca yanan ahşap parçalar, dallar ve çıra gibi malzemeler konulara mangal yakılmalıdır. Tutuşma gerçekleştikten hemen sonra kömürler yanan ateşi söndürmeyecek biçimde kömürler yavaş yavaş eklenmelidir.

Haberin Devamı

 Kömürler konulurken ne çok büyük ne de çok küçük kömürler olmamasına dikkat etmek gerekir. Ardından rüzgarın yönü düşünülerek yelleme işlemi yapılmalıdır. Bu işlem ara sıra yapılmalı ve çok fazla olmamalıdır. Aksi takdirde yemeklerin pişirileceği köz halindeki kömür azalır. Kömürlerin yüzde 70'ı köz halinde oldukları görüldüğünde pişirme yapılacak alana uyumlu şekilde yayılmalıdır. Yanmayan kömürler de bu sayede yanacaktır. Kömür ızgarası asansörü bulunmayan mangala sahip olunması durumunda etler pişirilmeden, kömürlerin kendine gelmesi beklenmelidir.

Haberin Devamı

 Sıcaklığı fazla yüksek olan mangalda yemeklerin pişirilmesi, dışı yanmış fakat içi yanmamış yemeklerin olmasına neden olacaktır. Kömürlerin tam şekilde yanması oldukça önemlidir. Mangal yakmanın en önemli püf noktası budur. Aksi halde yemeklerin lezzeti tam kıvamda olmayacaktır. Buna dikkat etmek, mangalın iyi yakılmasını ve yemeklerin lezzetli olmasına katkı sağlayacaktır. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mangal#Kömür#Mangal Yakma