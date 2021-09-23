Mangal nasıl yakılır? Mangal kömürü nasıl yakılır?

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Bilhassa havalar güzelleştiğinde, en yakın piknik alanına, ormana ve deniz kenarına giderek mangal yakmak; Türk aileler adına özdeşleşen etkinliklerden birisidir. Neredeyse her çeşit yemeğin yapılabildiği mangal, herkes tarafından çok sevilmektedir. Mangal yakmanın bazı püf noktaları vardır. Bu püf noktalara dikkat ederek, mangalı en doğru şekilde yakmak mümkün olacaktır. Mangal yakarken, saç kurutma makinesi kullanmak mangalın daha hızlı bir şekilde yanmasına yardımcı olur. Aksi hale ara sıra yelleme yaparak, mangal yakılabilir. Mangalın oldukça kolay şekilde yakıldığını söylemek kesindir.

Mangal Nasıl Yakılır?

Mangalın yakılması ve yemeklerin iyice pişirilmesi adına sırası ile aşağıdakiler yapılmalıdır;

- Mangal içerisindeki küller temizlenmelidir.

- Gazete ve kağıt parçaları buruşturularak mangala dizilmelidir.

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- Kağıt parçalarının arasına ufak dallar yerleştirilmelidir.

- Kağıtların üstüne kuru dal ve çıra parçacıklarını dik şekilde yerleştirmek önemlidir.

- Boş kalan kısımlara kaliteli mangal kömürü yayılmalı ancak çıraların alt kısmı boş kalmalıdır.

- Mangaldaki aralıklar ile ateşler yakılmalı, dal ve çıralar tutuşturulmalıdır.

- Kömürün eşit biçimde yanmasını basitleştirmek adına ateş yellenmelidir.

- Kömürlerin kıpkırmızı hale gelmesiyle beraber büyük kömürler hafifçe vurularak kırılmalı ve ateş eşit şekilde yayılmalıdır. Bu şekilde mangal, kolay şekilde yakılmış olacaktır.

Mangal Kömürü Nasıl Yakılır?

İlk önce kömürlü mangal yakılırken, dikkat edilmesi gereken durum kömürün kaliteli olmasıdır. Tercihi olarak tozsuz meşe kömürünün kullanılması faydalı olacaktır. Ortası delik şeklindeki pres kömürler, ilk tutuşturma açısından bireyin işini çok zorlaştıracaktır. Bu kömürler uzun süreli yandıkları zaman mangal yakılmalı, daha sonra pres kömürler eklenmelidir. Mangal yakılırken sıklıkla yapılan hatalardan birisi; kömürlü soba yakıyormuş gibi mangal yakmaktır.

Mangal yakmak; soba yakmanın tam tersi şeklindedir. Soba yakıldığı zaman öncelikle kömürler yanma kısmına konulur daha sonra kömürlerin üstüne kolayca yanan çıra, dal gibi malzemeler konur. Mangalda durum ise tam tersi olmaktadır. İlk önce kolayca yanan malzemeler, daha sonra da üstüne kömür konulur. Bu şekilde kömürler homojen biçimde yakılarak, yemekler tam kıvamında pişirilecektir.

Mangal yakarken öncelikle mangalın içerisinde hava akışına engel olacak küller temizlenmelidir. Ardından hava kanalları açılarak, mangalın orta bölümüne tutuşturma küpleri, kolayca yanan ahşap parçalar, dallar ve çıra gibi malzemeler konulara mangal yakılmalıdır. Tutuşma gerçekleştikten hemen sonra kömürler yanan ateşi söndürmeyecek biçimde kömürler yavaş yavaş eklenmelidir.

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Kömürler konulurken ne çok büyük ne de çok küçük kömürler olmamasına dikkat etmek gerekir. Ardından rüzgarın yönü düşünülerek yelleme işlemi yapılmalıdır. Bu işlem ara sıra yapılmalı ve çok fazla olmamalıdır. Aksi takdirde yemeklerin pişirileceği köz halindeki kömür azalır. Kömürlerin yüzde 70'ı köz halinde oldukları görüldüğünde pişirme yapılacak alana uyumlu şekilde yayılmalıdır. Yanmayan kömürler de bu sayede yanacaktır. Kömür ızgarası asansörü bulunmayan mangala sahip olunması durumunda etler pişirilmeden, kömürlerin kendine gelmesi beklenmelidir.

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Sıcaklığı fazla yüksek olan mangalda yemeklerin pişirilmesi, dışı yanmış fakat içi yanmamış yemeklerin olmasına neden olacaktır. Kömürlerin tam şekilde yanması oldukça önemlidir. Mangal yakmanın en önemli püf noktası budur. Aksi halde yemeklerin lezzeti tam kıvamda olmayacaktır. Buna dikkat etmek, mangalın iyi yakılmasını ve yemeklerin lezzetli olmasına katkı sağlayacaktır.