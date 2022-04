Manej Nedir, Kuralları Nelerdir? Manej Nasıl Olmalı, Nasıl Yapılır?

Haberin Devamı

Manej, atçılık alanında kullanılan ve bu alanda bir anlama denk gelen bir terimdir. At binilen ve at eğitiminin verildiği alan olarak da tanımlanmaktadır.

Manej Nedir?

Manej kelimesi Fransızca kökenli olan ve günlük hayatta sık sık kullanılan kelimelerden biri olarak tanımlanabilir. At eğitimi, at eğitiminde kullanılan alana verilen bir ad olarak bilinen manej, aynı zamanda binicilik gösterilerinin yapıldığı alan anlamına da gelmektedir. Bu kelime günlük hayatta pek çok alanda görülebilir. Sosyal medya, TV programları, at yarışlarının olduğu televizyon kanalları, basın gibi birçok alanda kullanılan ve duyulması muhtemel olan bir kelime olarak bilinmektedir.

Manej Kuralları Nelerdir?

Manejin belirli olan ve değişmez kuralları vardır. Bu kurallar genel olarak hem binici olan kişilerin hem de atların güvenliği, daha iyi koşullarda binicilik yapılması için alınan kurallar olarak bilinir. Önlem almak amacı ile de yapılmış olan kurallar olarak sayılabilir. Maneje girerken koşu yerine gidilmeden önce izin alınmalı ve çalışan kişilere haber verilmesi gerekmektedir. Ata binerken de binici olan tüm kişiler aynı anda bindiği atı durdurmalı ve sonrasında ata binmelidir. Ata biniş sırasında hareket etmesini önleme için atı manej ortasında durdurmak gerekir.

Manej Nasıl Olmalıdır?

Manej, belirtilen kurallara ve gereken önlemlere göre yapılması gereken bir alandır. Alanın atlara ve binicilere uygun şekilde olması gerekmektedir. Aynı zamanda alınan manej kuralları da bu alanda etkili bir durumdur. Eğer kurallara uyulmaz ve başına buyruk bir şekilde hareket edilirse ölümcül sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu sebepten dolayı da manej içerisinde kuralların net ve kesin bir şekilde olması gerekmektedir.

Manej Nasıl Yapılır?

Manej açık ve kapalı şekilde yapılan bir alan olarak bilinir. Soğuk hava koşullarında ya da kışın yoğun kar olan dönemlerde kapalı manej alanında eğitim ya da binicilik yapılması öngörülür. Farklı koşullara bağlı olarak her ikisi de ayrı ayrı kullanılabilir.