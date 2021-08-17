Mamografi nedir, nasıl çekilir? Mamografi ne zaman ve neden çekilir?

Meme kanseri tespitinde kullanılan mamografi cihazı, meme röntgenini çeken bir tarama aracıdır. Mamografi, meme kanseri erken teşhisinde büyük rol oynar ve her sene yapılan düzenli klinik muayene ile beraber gerekli görüldüğü hallerde istenilen yardımcı teşhis yöntemlerindendir. Meme kanserinin erken evrede teşhis edilmesine yarayan en iyi yöntemlerinden birisi düzenli olarak mamografi yaptırmaktır.

Mamografi Nedir?

Mamografi düşük miktarda X-ray ışını ile meme içerisindeki anormal durumları görmeye yarayan tıbbi bir görüntüleme yöntemidir. Doktor, mamografi cihazı yardımı ile muayene esnasında fark edilemeyen meme dokusundaki değişiklikleri daha iyi inceleyebilme imkanı bulur.

Meme hastalıkları kadınlarda mamografi cihazı sayesinde erkenden teşhis edilebilir. Meme başı çökmesi, memeden sıvı gelmesi ya da Memede yumru oluşumu gibi herhangi bir meme kanseri belirtisi bulunması halinde, detaylı tarama için mamografi gerekmektedir.

Meme implantı olan kişilerin ise teşhis amaçlı mamografi yaptırmaları gerekir. Tarama amaçlı yapılan mamografiye göre teşhis amaçlı yapılan mamografi daha kapsamlıdır. Henüz herhangi bir semptom görülmediği durumlarda yalnızca kontrol amaçlı tarama mamografisi yapılmaktadır.

Mamografi Nasıl Çekilir?

Tüm kıyafetler çıkartılır, ön bölümü açık olan pamuklu uzun bir elbise giyilir. Daha sonra çekim yapılacak memenin serbest kalması için bir kol dışarı çıkarılır ve mamografi cihazının önünde durulur.

Mamografi sırasında, iki plak arasında meme yerleştirildikten sonra düz hale getirilmesi için bastırılır ve X ışınları gönderilir. Memede hafif bir rahatsızlık hissiyatı oluşsa da bu durum sadece birkaç saniye sürmektedir.

Plaklar arasına meme yerleştirildikten sonra, nefesin tutulması gerekir. Bu esnada, tekniker hızlı bir şekilde röntgeni çeker. Daha sonra ise meme plaktan çekilir.

Farklı bir açıdan memenin diğer bir görüntüsünün alınabilmesi için tekniker, hastayı yeniden konumlandırır.

Aynı şekilde diğer meme için bu işlem tekrarlanarak uygulanır.

Mamografi esnasında bilezik ve kolye gibi takıların çıkarılması gerekir. Bunun yanı sıra mamografi görüntülerine zarar verebileceği için vücuda sürülen pudra ve deodorant gibi maddelerin uygulamadan önce temizlenmiş olması gerekmektedir.

Mamografi Neden Çekilir?

Araştırmalara göre dünyada yaklaşık 9 kadından biri meme kanserine yakalanmakta meme kanserine yakalanan 28 kadından biri de bu hastalıktan ölmektedir. Meme kanseri, kadınlar arasında en sık görülen kanser türü olmakla birlikte kansere bağlı ölümlerin kadınlardaki en sık sebebi de meme kanseridir.

Meme kanserinin mamografi ile erken teşhisi ve tedavisi mümkün olabilmektedir. İşte bu sebeplerle hiçbir şikayeti olmaksızın 35-40 yaş itibariyle her kadın düzenli aralıklarla mamografi çektirmelidir.

Mamografi Ne Zaman Çekilir?

Memelerin mamografi çekim esnasında cihazda bulunan plakalar arasına sıkıştırılması gerekir. Bu sebeple mamografinin, memelerdeki şişliğin en az olduğu ve memelerin en az hassas olduğu dönem olan regl bitimini takip eden hafta yapılması önerilir.

Mamografiye Gitmeden Önce Nelere Dikkat Edilmelidir?

Çekim esnasında belden yukarısı çıplak olmalıdır. Bu sebeple iki parçalı giysiler tercih edilmelidir. Görüntüyü kötü etkileyebileceğinden dolayı losyon, talk pudrası ve koltuk altı deodorantı gibi kozmetik malzemeler kullanılmamalıdır. Aksi halde bunlar kalsiyum birikintisi olarak mamogramda değerlendirilebilir. Mamografi çekimine giderken eğer var ise daha önce çekilmiş mamografi rapor ve filmlerinin de götürülmesi unutulmamalıdır.