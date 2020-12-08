Malzeme Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Malzeme mühendisliği, nanoteknoloji, biyoteknoloji, bilgi teknolojisi, enerji, üretim ve diğer önemli mühendislik disiplinleriyle ilişkili bir daldır.

Malzeme Mühendisliği Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Yeni malzemeler her çağın en büyük başarıları arasında yer aldı ve tarihin başlangıcından beri insanların, refahı, güvenliği ve yaşam kalitesini artırmayı amaçladı. İster inşaat, kimya, inşaat, nükleer, havacılık, tarım, mekanik, biyomedikal mühendisliği isterse de elektrik mühendisliğinde olsun, yeni teknolojilere kapı açan her zaman yeni malzemelerdir. Bu işi yapan da malzeme mühendisleridir.

Malzeme mühendisliği, her yeni cihaz, makine veya yapı satın aldığımızda veya kullandığımızda hayatımızı etkiler. Bölüm de bu amaçla kurulmuştur.

Malzeme Mühendisliği Nedir?

Malzeme bilimcileri, malzemelerin nasıl performans gösterdiğini ve bazen neden başarısız olduklarını araştırır. Atom ölçeğinden milimetre ölçeğine kadar maddenin yapısını anlayarak, kimyasal elementleri benzeri görülmemiş işlevsel özelliklere sahip malzemelerle birleştirmenin yeni yollarını keşfettiler. Diğer mühendislik dalları, daha iyi gaz kilometreli daha güvenli arabalar, daha büyük sabit sürücü kapasiteli daha hızlı bilgisayarlar, daha küçük elektronik cihazlar üretirken malzeme mühendislerinden yararlanırlar.

Herhangi bir mühendislik ürünü cihaz, yapı veya ürün yapmak için doğru malzemelere ihtiyacınız var. Malzeme bilimi bize nesnelerin neden yapıldığını ve neden bu şekilde davrandıklarını öğretir. Malzeme mühendisliği, daha iyi şeyler yapmak ve işleri daha iyi hale getirmek için bilgiyi nasıl uygulayacağımızı gösterir.

Malzeme Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir?

Malzeme mühendisleri, kimyasal, elektriksel ve mekanik gereksinimleri karşılayabilecek yeni malzemeler oluşturmak için metal, kompozit, seramik, plastik ve nanomalzemelerin yapılarını ve özelliklerini inceler ve değerlendirirler. Bölümde bu tür çalışmaları yürütebilecek kapasitede bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

Malzeme Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Malzeme mühendisleri, malzemeleri atomik düzeyde incelemek ve oluşturmak ve malzemelerin özelliklerini ve bileşenlerini kopyalamak için bilgisayarları kullanmaktır. Yeni projeleri planlama ve değerlendirme, bütçeler ve teklifler hazırlama, raporlar yazma ve diğer yönetimsel işler arasında işgücü maliyetlerini analiz etme gibi görevleri vardır.

Malzeme Mühendisliği Kaç Yıllıktır?

Malzeme mühendisliği hazırlık bölümü olan okullarda 5 yıllık eğitim verir. Fakat bölümün standart eğitimi lisans olduğu için hazırlık olmayan okullarda eğitim 4 yıl sürmektedir.

Malzeme Mühendisliği Okumak İçin Ne Gereklidir?

Malzeme mühendisliği, okumak için yükseköğretime geçiş sınavına girmek gerekir. Bölümün istediği taban puanı alarak istediğiniz üniversiteye başvurabilirsiniz.

Malzeme Mühendisliği Öğretimi İngilizce midir?

Malzeme mühendisliği bölümü, genellikle Türkçe eğitim verir. Fakat bazı üniversiteler İngilizce eğitim de verebilmektedir.

Malzeme Mühendisliği Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Malzeme mühendisliği bölümü daha çok sayısal alanda eğitim verdiği için sayısal puan türü ile öğrenci alımı yapıyor. AYT sayısal puanı gereklidir.

Malzeme Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bölümde; Malzeme Mühendisliğine Giriş, Fizik I, Genel Kimya, Diferansiyel Denklemler, Mühendislik Etiği, Teknik Rapor Yazma, Malzemelerin Mekanik Davranışları, Faz Diyagramları, Polimer Malzemeler, Malzeme Mühendisliği Tasarımı II, İş Güvenliği ve Hukuku, Korozyon gibi dersler okutuluyor.

Malzeme Mühendisliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Malzeme mühendisi teknisyenlerin, teknoloji uzmanlarının ve diğer bilim adamlarının ve mühendislerin çalışmalarını denetleyebilir. Malzemelerin performansını izlerler ve nasıl kötüleştiklerini incelerler. Bir malzeme mühendisi, herhangi bir ürün arızasını bulup düzeltir ve ürünlerin veya süreçlerin tasarım hedefleriyle ilgili ekonomik ve teknik faktörleri değerlendirir. Bu nedenle metalle ilgili çalışma yapan pek çok firmayla çalışabilirler.

Malzeme Mühendisleri Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Polomir sanayisi, petro kimya sanayisi, döküm sanayisinde, cam ve seramik sanayisinde çalışma olanakları vardır.

Malzeme Mühendisliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Malzeme mühendisleri genellikle ofis ortamında çalışabiliyor olsa da zaman zaman sahaya da inmek durumunda kalırlar. Malzeme mühendisi, tasarım ekipmanlarına ve bilgisayarlara ihtiyaç duyulan erişime sahip olmak için çoğunlukla ofislerde çalışırken araştırma ve geliştirme laboratuvarlarında veya fabrikalarda çalışabilir.

Malzeme Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Malzeme mühendisliği bölümleri; Gazi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Eskişehir Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi gibi üniversitelerde bulunur. Fakat genellikle teknik alanda eğitim veren üniversitelerde malzeme mühendisliği bölümü vardır.