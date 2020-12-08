Malzeme Bilimi Ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendisliği bölümü ülkemizde toplamda 3 üniversitede yer almakta olup 4 yıllık bir lisans bölümü olmaktadır.

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Nedir?

Malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendisliği günümüz koşullarında nano ölçekte yer alan bir mühendislik uygulamasıdır. Bu bölüm adını, metrenin nerdeyse milyarda birine eşit olan bir ölçü birimi nanometreden almaktadır. Nano-mühendislik günümüzde büyük ölçüde nanoteknoloji ile birlikte eşanlamlıdır, fakat alanın saf bilim yönlerinden daha çok mühendisliği vurgulamaktadır.

Nanoteknoloji mühendisleri bilimin en küçük ve en şaşırtıcı parçalarında çalışmakta olan kişidir. Hücresel düzeylerde bir şeyleri depolamaktan ve ya değiştirmekten yeni, küçük bazı elektronik parçaları yaratmaya kadar da, nanoteknoloji mühendisleri mahsulün kreması olmaktadır, ayrıntılara akut bir dikkat ve de işleri daha iyi hale getirmek amacı ile güçlü bir güce sahip olmaktadır.

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Eğitimi Nasıldır?

Malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendisliği üniversitede eğitimi verilmekte olan toplamda 4 yıllık bir lisans bölümü olmaktadır. Bu bölüm sadece sayısal puan türüne göre de tercih edilebilir.

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendisliği bölümünün üzerine eğitim almayı amaçlamakta olan ve bu bölümlere listelerinde tercih edecek olan aday öğrenciler aşağıdaki dersleri alacaklardır. Bu dersler;

Nanoteknolojiye Giriş,

Nano Elektronikler,

Nanomateryaller ve Karakteristik Özellikleri,

Nano Optik,

Polimer Mekanikler ve Deformasyon,

Biyoteknoloji,

Nano Ölçekte Üretim ve de Karakterizasyon Yöntemleri,

Polimer Süreçleri,

Yapıştırıcı ve Dolgu Bilimi,

Elektromanyetik Teorisi,

Enzim Kinetiği ve Mekaniği,

Quantum Mekaniği,

Bilgisayar ve Nano Teknoloji Modelleme gibi pek çok dersten toplamda 8 yarıyıllık eğitim süresi boyunca sorumlu olacaklardır. Bütün bu dersleri başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Lisans Diploması da elde etmeye hak kazanmaktadırlar. Mezun olan kişiler “Nano-mühendis” unvanına da sahip olmaktadırlar.

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Hangi Üniversitelerde Bulunmaktadır?

Günümüzde devlet üniversitesileri olarak uşak üniversitesi ve Yeditepe üniversitesinde malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendisliği bölümü yer alırken özel üniversite olarak ise Tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesinde bu bölüm yer almaktadır. Bu üç üniversite de ülkemizde önemli ve iyi eğitimler veren üniversiteler arasında yer almaktadır.

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Bir nanoteknoloji bölümü mühendisi, sağlık, bilim, teknoloji ve de çevrenin yüzünü moleküler düzeylerde değiştirebilecek yeni olan şeyler öğrenmeye çalışırlar. Kirleticileri test edip, gıdalarımızı ve ya ilaçlarımızı zenginleştirmek amacı ile tozlar oluştururlar ve de DNA'nın en küçük parçalarını da incelerler. Ayrıca vücutta yer alan hücreleri, proteinleri ve de diğer kimyasalları bile kolay bir şekilde manipüle ederler. Bu nedenle malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendisliği bölümü günümüzde oldukça başarılı alanlarda işler yapmakta ve önemli değerler elde etmektedir.

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Mezunları İş Olanakları Nelerdir?

Nanoteknoloji mühendisleri dünyada tıp alanında çalışabilen kişilerdir. Moleküler düzeylere kadar küçük bir ölçek üzerine sorunları çözebilecek ve de böylece tıbbın yüzünü tamamen değiştirebilecek olan yeni araçlar oluşturarak çalışabilirler. Biyo-sistemler ile ilgili olan, test ve ya manipülasyon için en küçük olan miktarlarda DNA ya da diğer biyolojik fragmanları da depolamanın yollarını oluşturacaktır. Bu bölümden mezun olan kişiler aşağıdaki alanlarda çalışma imkanı bulabilirler. Bunlar;

Malzeme Üretim Tesisleri,

Otomotiv Sektörü,

Savunma Sanayii,

Beyaz Eşya Sektörü,

Devlet Malzeme Ofisi (DMO),

Petrokimya Endüstrisi,

Tıbbi Üretim ve Medikal ve

Demir-Çelik Sektörü gibi pek çok çeşitli alanlarda da çalışma imkanı bulabilirler. Bu malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendisliği bölümü iş olanaklarından devlet bünyesinde de yer almakta olan bazı kurumlarda çalışabilmek amacı ile bu bölüm mezunlarının Kamu Personeli Seçme Sınavı yani KPSS’ den elde edeceği puanlar her zaman için de belirleyici olacaktır. Bu nedenle malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendisliği bölümü günümüzde oldukça önemli olan bölümler arasında yer almaktadır.