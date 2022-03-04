Maltepe Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı? İstanbul Maltepe Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

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Bu ilçelerden bir tanesi de Maltepe olmaktadır. Maltepe ile ilgili hangi yakada olduğu bilinmek istenmektedir. Bunun yanında nüfus gibi özellikler de merak konusudur. Ayrıca ilçenin bağlı olduğu adliye de sıklıkla aranmaktadır.

Maltepe Hangi Yakadadır?

Maltepe, Marmara bölgesinde yer alan İstanbul'un ilçelerinden biridir. 25 ilçesinin Avrupa, 14 ilçesinin Anadolu yakasında olduğu İstanbul'da bir Anadolu ilçesi olma özelliğine sahiptir.

Kuzeydoğusunda Sancaktepe, kuzeyde Ataşehir, kuzeybatıda Kadıköy ve güneyinde Kartal ilçeleri ile komşu durumundadır. Ayrıca ilçenin Marmara denizine sınırı bulunmaktadır. Bunun yanında deniz üstünden Adalar ilçesi ile komşuluğu da vardır. İlçenin şehir merkezine olan uzaklığı 30 kilometredir. Son nüfus sayımına göre 515.021 kişi Maltepe nüfusunu oluşturmaktadır.

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Maltepe Hangi Adliyeye Bağlıdır?

Maltepe ilçesinde adliye bulunmamaktadır. Bundan dolayı başka bir adliyeye bağlıdır. Daha önce ilçenin bağlı olduğu adliye Kartal Adliye'siydi. Ancak daha sonra İstanbul Anadolu Adalet Sarayı açılmıştır. Buna paralel olarak ilçedeki adliyeler kapatılmış ve bu binaya taşınmıştır. Böylelikle Maltepe ilçesi de yargı bakımından İstanbul Anadolu Adalet Sarayına bağlı duruma gelmiştir.