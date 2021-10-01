Malpraktis ne demek ve malpraktis davası nedir? Malpraktis davası nasıl, nerede açılır ve ne kadar sürer

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Hekimler, görevlerini yaparken, ihmal, hata ya da kusurları ile hastalarına verdikleri zararlar nedeni ile ceza hukuku hükümlerine göre şahsen sorumlu olabilecekleri gibi, hastanın uğradığı manevi ve maddi zararı Borçlar Kanunu hükümlerine göre şahsi mal varlıklarından tazmin etmekle de yükümlü tutulabilirler.

Malpraktis Ne Demek ve Malpraktis Davası Nedir?

Tıbbi Malpraktis, genel tanımı ile tıp ilmi icra edilirken, hekimin yaptığı hatalı bir davranış ya da görev ihmali sonucunda bir yaralanmaya ya da zarara neden olunması durumudur. Tıbbi malpraktis diğer bir adı ile de doktor hatası nedeni ile açılan tazminat davası, hastalığın teşhisi (tetkiklerin alınması, öykünün alınması vb.), tedavisi (iğne yapılması, hastaya ilaç verilmesi, ameliyat edilmesi vb.) ve hastanın bakımı gibi çeşitli tedavi aşamalarında tıbbi standartlara aykırı bir şekilde yapılan her türlü uygulamadan kaynaklanır.

Tıbbi Malpraktis, genel hatları ile tıp ilmi icra edilirken, yapılan bir görev ihmali ya da hatalı davranış sonucunda bir yaralanmaya ya da zarara neden olması durumudur. Türk Hukuk Teorisinde daha çok Tıpta Yanlış Uygulama, Tıbbi Uygulama Hataları, Tıbbi Hata, Hekimliğin Kötü Uygulaması gibi çeşitli kavramlarla ifade edilmesi tercih edilir.

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Malpraktis Davası Nasıl ve Nerede Açılır?

Tıbbi malpraktis nedeni ile eser ya da vekalet sözleşmesine dayanılan durumlarda görevli mahkeme “tüketici mahkemesi” olarak belirlenmiştir. Buna göre;

Bağımsız çalışan doktorlar aleyhine açılan maddi ve manevi tazminat davaları, tüketici mahkemesinde görülür.

Şirket, gerçek kişilerin işletici olduğu özel hastaneler ya da adi ortaklık aleyhine açılacak maddi ve manevi tazminat davalarına bakmaya ise, tüketici mahkemeleri görevlidir.

Kamu hastaneleri ya da sağlık kuruluşları aleyhine açılan tıbbi malpraktis nedeni ile açılan maddi ve manevi tazminat davalarına bakmaya görevli olan mahkeme ise,“idare mahkemesi” olarak düzenlenir.

Tüm kamu hastaneleri, yani araştırma hastaneleri, devlet hastanesi, ruh ve sinir hastalıkları hastanesi gibi hastanelerde ortaya çıkan tıbbi malpraktis durumlarında, tam yargı davası olarak da tanımlanan maddi ve manevi tazminat davalarına bakmaya görevi ise, idare mahkemesine aittir.

Devlet üniversitesi ya da vakıf üniversitesi hastanelerinde meydana gelen doktor uygulama hataları nedeni ile maddi ve manevi tazminat davalarına bakma görevi ise, idare mahkemelerine aittir.

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Aile sağlığı merkezi ya da benzer niteliklere sahip olan kamu sağlık kuruluşlarına karşı açılacak olan maddi ve manevi tazminat davalarına bakma görevi ise, idare mahkemesine aittir.

Malpraktis Davası Ne Kadar Sürer?

Kamu hastanelerine (üniversite hastanesi, devlet hastanesi, araştırma hastanesi ya da aile sağlığı merkezi gibi sağlık kuruluşları) karşı idare mahkemelerinde hizmet kusuruna bağlı olarak malpraktis nedeni ile maddi ve manevi tazminat davası açılmadan önce, doktor hatasının ve oluşan zararın öğrenildiği tarihinden başlamak üzere bir yıl ve her halde olay tarihinden itibaren 5 yıl içinde ilgili idareye yazılı bir şekilde başvuru yapılarak maddi ve manevi tazminat talebinde bulunulması gerekir. İdarenin tazminat talebini kısmen ya da tamamen red etmesi halinde, işlemin tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içinde malpraktis nedeni ile tam yargı davası açılması gerekir. İdare, istek hakkında 60 gün içinde cevap vermediği durumda ise, bu sürenin bittiği tarihte de istek reddedilmiş sayılır. İsteğin reddedilmiş sayılmasının üzerinden ikinci bir 60 günlük dava açma süresi geçmesi sonucunda doktor hatası nedeni ile tam yargı davası açılabilir.