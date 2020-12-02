Maliye Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Maliye bölümü, para ve ekonomi alanında araştırmalar yaparak ortaya çoktan sorunlara çözüm bulmayı hedefleyen bir bölümdür.

Maliye Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Maliye bölümü, Türkiye’de ekonomi alanında araştırmalar yaparak ortaya çıkan sorunlara çözüm geliştirmeyi amaçlayan, Devlet politikaları çerçevesinde maliye ile ilgili faaliyetleri en iyi şekilde yürütecek işinde uzman kişileri yetiştirmeyi amaçlar. Bu bölümde okuyan kişiler, para, piyasa ve Devlet politikaları ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmelidir.

Maliye Bölümü Nedir?

Maliye Bölümü, ekonominin sağlıklı yürütülmesi için gerekli tüm para hareketlerini, para piyasalarını takip edecek sorunlara pratik çözümler bulabilecek işinde uzman kişiler yetiştirmeyi hedefler. Maliye bölümünde okuyacak kişilerin hesaplama becerisi yüksek, sayısal derslerle arasının iyi olması gerekir. Aynı zamanda bu bölümde okuyacak kişilerin ülkemiz ve dünya piyasası ile ilgili olmadı ve gelişmeleri yakından takip etmesi çok önemlidir.

Maliye Bölümü bölümünün Amacı Nedir?

Maliye Bölümünün amacı, devlete mali konularda araştırmalar yapacak paranın nasıl kullanılacağını, değerlendirileceğini ve yatırım yapılacağını belirleyecek çalışmalar yapmaktır. Bu bölümde yetiştirilen uzman kişiler sayesinde para piyasaları profesyonel kişiler tarafından yönetiliyor.

Maliye Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Maliye bölümünden mezun olan kişilerin çok geniş bir çalışma alanı bulunuyor. Bu bölümden mezun olan kişiler, bir bireyin, şirketin ya da hükümetin sermaye olarak ihtiyacı olan parayı şirket olarak nasıl elde ettiği ve bu parayı nasıl değerlendirdiği, harcadığı ya da yatırım yaptığı işe ilgilenir. Bu bölümden mezun olan kişiler hem kamu kurumlarında hem de özel kurumlarda görev yapabilir.

Maliye Bölümü Kaç Yıllıktır?

Maliye Bölümü, üniversitelerde aynı isimle 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans programı olarak okutuluyor. Bu programların temelinde iktisat, işletme, hukuk, ekonomi ve maliye gibi dersler okutularak pek çok alana hakim olacak uzman kişiler yetiştirilmesi amaçlanıyor. 4 yıllık lisans bölümü okutulan üniversitelerin bazıları öğrencilerine 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfı okutuyor. Bu sayede eğitim süresi 5 yıla çıkıyor.

Maliye Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?

Maliye bölümü Okumak isteyen kişilerin öncelikle TYT ve AYT sınavlarına girerek yeterli puan alması ve barajı geçmesi gerekir. Aynı zamanda bu bölümü okuyacak kişilerin sayısal yeteneği yüksek, hesaplama becerisi, pratik düşünce yeteneği ve araştırmacı yapısı olması gerekir.

Maliye Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Maliye Bölümü, Türkçe verilen bir lisans eğitimidir. Fakat bazı üniversitelerde öğrencilere 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfı okutuluyor. Bu sayede öğrencilerin İngilizce bilgisinin artması amaçlanıyor.

Maliye Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Maliye bölümüne girebilmek için TYT sınavından 150 puan ve üzeri alarak AYT sınavlarından eşit ağırlık puan türünden sınırlı kontenjana yerleşebileceğiniz yeterli puan almanız gerekir. Bu bölümde sayısal ağırlıklı dersler verildiği için tercih yaparken sayısal derslerle aranızın iyi olup olmadığını

bir daha değerlendirmeniz üniversite hayatında zorlanmamanızı sağlar.

Maliye Bölümü Dersleri Nelerdir?

Şirketler Muhasebesi

Kamu Maliyesi

Devlet Borçları

Devlet Bütçesi

Genel Vergi Hukuku

İdari Hukuku

Kamu Yönetimi

Bütçe Politikası

Bütçe Teorisi

Borçlar Hukuku

Makro İktisat

Mikro İktisat

İktisada Giriş

Maliye Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Maliye bölümü okuyan kişiler kamu ve özelde pek çok alanda ve Farklı pozisyonlarda çalışma imkanı bulabilirler. Maliye bölümü mezunları, eğitim süresince aldıkları kapsamlı eğitim sayesinde pek çok alanda çalışabilir.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Maliye bölümü mezunları, serbest muhasebeci, mali müşavir, yeminli müşavir, çeşitli kamu kurumlarında memur gibi alanlarda çalışabilir ve kendi işlerini kurabilirler.

Maliye Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Çukurova Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ