Mali Müşavir nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Mali Müşavir olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Mali müşavirlik, son derece popüler bir meslek grubu olmakla beraber yeni mezunların sıklıkla tercih ettiği bir meslektir. Eğitim, staj ve sınavlarla beraber 6- 7 sene aralığında bir çaba gösterilen bir meslektir.

Mali Müşavir Nedir?

Mali müşavir, 3568 sayılı kanunlar çerçevesinde işletmelerin muhasebe konulu işleri usullere uyarak yönetilmesini, denetlemesini ve incelenmesini gerçekleştiren bazı durumlarda gerekli olduğu taktirde mevzuat uygunluğu bulunan belgeleri resmi rakamlara bildiren kişilere denmektedir.

Mali Müşavir Ne İş Yapar?

Mali müşavir tüzel ya da gerçek kişilerin ilgili mevzuat hükümleri ve muhasebe ile ilgili prensipleri amacıyla kar, zarar tablosu oluşturmak, defter tutmak ve kontrolünü sağlamak, belgeleri düzenlemek gibi işleri gerçekleştirmektedir.

Mali Müşavir Nasıl Olunur?

Mesleğe karşı ilgili olmak ve mesleği sevmek ilk adımlardan birisidir. Mali Müşavir olmak için, üniversitelerin işletme, muhasebe, iktisat, maliye, hukuk, kamu yönetimi gibi bölümlerinden lisans mezunu olup mesleki yeterlilik sınavlarından başarı ile geçildiğinde 3 yıllık staj yapılarak mesleğe adım atılmaktadır. Her aşama başarı ile tamamlandıktan sonra ruhsat alınır. Ruhsat alındıktan sonra ise mali müşavirlik mesleğine geçiş yapılabilir.

Mali Müşavir Olma Şarları Nelerdir?

Mali müşavir olmak için bazı şartları yerine getirmek gerekir. Bu şartlardan bazıları ise;

- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olunması

- Belirli Bir Süre Mali Müşavirlik Stajı Yapmak

- Memuriyetten İhraç İşleminin Gerçekleşmemiş Olması

- Kamu Haklarından Mahrum Olmamak

- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatını Almak

- İlgili Bölümlerden En Az Lisans Mezunu Olunması

- Belirlenen Kanunlar Kapsamında Herhangi Bir Suçtan Hüküm Giymemiş Olmak

- Yüksek Lisans Eğitimi Görmek

- Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik Sınavını Başarı İle Tamamlamak

Mali Müşavirin Görevleri Nelerdir?

- Muhasebe defterlerini düzenli ve sürekli takip ederek tutmak

- Mali danışmanlık sağlamak

- Hesap denetimi gerçekleştirmek

- Hesap yönetim işlerini takip etmek

- Vergi iadelerini inceleyip hazırlamak

- Mali kayıtların yönetmelik ve yasa kapsamında uygunluğunu sağlamak

- Mali tutarsızlık ve problemleri düzeltmek

- Vergi beyanlarında bulunmak

- Faaliyet ve adres değişikliklerini gerçekleştirmek

- Gelir giderlerin dağılımının kontrolünü sağlamak

- İşletmelerin ihtiyacını karşılayan muhasebe alt yapısını gerçekleştirmek

- Özel kurumların SGK ile arasında ilişkinin doğru yönde ilerleyişini sağlamak

Mali Müşavir Maaşları Ne Kadar?

Mali müşavir maaşları nerde, nasıl çalışıldığına göre farklılık gösterebilmektedir. Maaş durumları gayet iyi ve tatminkardır. Genel olarak mali müşavirlik maaşı ortalaması 4 bin tl ile 6 bin tl arasında değişkenlik göstermektedir. En düşük maaş olarak ise 3 - 4 bin tl gibi bir rakam ortaya çıkmaktadır. En yüksek maaş ise 8 bine kadar çıkabilmektedir. Eğer ki bağımsız bir şekilde kendi büronuzda çalışma durumu elde derseniz gelirleriniz daha fazla olacaktır.

Mali Müşavir İçin İş İmkanları Nelerdir?

Mali müşavir mesleğini yapacak olanlar ister kendileri büro açarak çalışır ya da denetim şirketlerinde görev alırlar. Günümüzde ise mali müşavirlik mesleği için eğitimli kişilere oldukça fazla bir biçimde ihtiyaç duyulmaktadır. Bağımsız olarak çalışmada ise kendi işinin patronu olup büro açmak anlamına gelmektedir.