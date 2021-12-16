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Malezya ile havacılık anlaşması

#TUSAŞ#Kuala Lumpur Üniversitesi#Havacılık Teknolojileri Enstitüsü
Malezya ile havacılık anlaşması

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Malezya Kuala Lumpur Üniversitesi Havacılık Teknolojileri Enstitüsü arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

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Malezya Selangor eyaletinde ofis açan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) şimdi de ülkedeki üniversiteler ile iş birliğine gidiyor. TUSAŞ ile Kuala Lumpur Üniversitesi Havacılık Teknolojileri Enstitüsü arasında, Teknik ve Uygulamalı Havacılık Eğitimleri konusunda iş birliği anlaşması imzalandı.

Üniversite’nin Subang Kampüsü’nde TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil’in de katıldığı törende imzalanan anlaşmada, karşılıklı insan kaynağı ve akademisyen geliştirme programlarıyla Malezya Havacılık Endüstrisi’nde yetenek havuzunun ve genel olarak hava gücünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Anlaşmayla Malezya ‘Havacılık Endüstrisi 2030 Projeleri’ kapsamında gerçekleştirilecek olan uçak ve insansız hava araçları tasarım, mühendislik, üretim, sistem entegrasyonu, tamir ve bakım (MRO) süreçlerinde işbirliği sağlanacak.

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#TUSAŞ#Kuala Lumpur Üniversitesi#Havacılık Teknolojileri Enstitüsü

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