Malezya hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Malezya hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

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Resmi olmayan verilere göre nüfusu yaklaşık 32 milyon olan Malezya’nın en kalabalık şehirleri şu şekilde sıralanabilir: 1- Kuala Lumpur 2- Alor Setar 3- Petalling Jaya 4- Miri 5- Pulau Pinang

Malezya Hangi Kıtada Yer Alır?

Malezya Asya kıtasında yer alır.

Malezya Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

Malezya Kuzey Yarım Kürededir. Ülkenin kuzeyinde Çin denizi ve Tayland, güneyinde ise Endonezya ve Singapur yer almaktadır.

Malezya Hangi Dine Mensup?

Malezya'nın resmi dini İslam'dır. Bunun dışında halkın 'i Hristiyan, %7'si ise Budist'tir.

Malezya Hangi Dili Konuşuyor?

Ülkede Malayca konuşulmaktadır.

Malezya Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

Malezya'da Cavi ve Rumi olmak üzere iki farklı alfabe kullanılmaktadır. Bu alfabe, Arapçanın Doğru Asya ülkelerine uyarlanmış versiyonudur.

Malezya Hangi Takvimi Kullanıyor?

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Malezya'da diğer Avrupa ve Asya ülkelerinin birçoğunda olduğu gibi Miladi takvim kullanılıyor.

Malezya Hangi Para Birimini Kullanıyor?

Ülkenin resmi para birimi Ringgit'tir. Bu para biriminin döviz kodu MYR şeklinde yazılır.