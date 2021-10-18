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Malezya hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Malezya hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

#Malezya#Ülke#Kıta
Malezya hangi kıtada ve yarım kürede yer alır Malezya hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

4 yüzyılı aşkın bir süre Büyük Britanya'nın sömürgesi olan Malezya, 16 Eylül 1963 tarihinde bağımsızlığını ilan etti. Doğu ve Batı Malezya olarak ikiye ayrılan ülke toplam 13 eyaletten oluşmaktadır. Malezya'da en fazla çıkarılan maden kalay, en fazla yetiştirilen tarım ürünü ise patates ve Hindistan cevizidir. Malezya hangi kıtada, hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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Resmi olmayan verilere göre nüfusu yaklaşık 32 milyon olan Malezya’nın en kalabalık şehirleri şu şekilde sıralanabilir: 1- Kuala Lumpur 2- Alor Setar 3- Petalling Jaya 4- Miri 5- Pulau Pinang

 Malezya Hangi Kıtada Yer Alır?

 Malezya Asya kıtasında yer alır.

 Malezya Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

 Malezya Kuzey Yarım Kürededir. Ülkenin kuzeyinde Çin denizi ve Tayland, güneyinde ise Endonezya ve Singapur yer almaktadır.

 Malezya Hangi Dine Mensup?

 Malezya'nın resmi dini İslam'dır. Bunun dışında halkın 'i Hristiyan, %7'si ise Budist'tir.

 Malezya Hangi Dili Konuşuyor?

 Ülkede Malayca konuşulmaktadır.

 Malezya Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

 Malezya'da Cavi ve Rumi olmak üzere iki farklı alfabe kullanılmaktadır. Bu alfabe, Arapçanın Doğru Asya ülkelerine uyarlanmış versiyonudur.

 Malezya Hangi Takvimi Kullanıyor?

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 Malezya'da diğer Avrupa ve Asya ülkelerinin birçoğunda olduğu gibi Miladi takvim kullanılıyor.

 Malezya Hangi Para Birimini Kullanıyor?

 Ülkenin resmi para birimi Ringgit'tir. Bu para biriminin döviz kodu MYR şeklinde yazılır.

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#Malezya#Ülke#Kıta

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