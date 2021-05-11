Malatya'nın alan kodu kaçtır? Malatya telefon kodu hakkında bilgi

Özellikle Kayısı ile hem ülke içi hem de uluslararası önemli bir yer tutan Malatya, bu konuda Türkiye için en güçlü şehirler içerisinde yer alır. Yapılan ihracat ile beraber kayısı üzerinden özellikle Avrupa, Malatya'dan harika kayısı lezzetini tatmaktadır.

Malatya'nın Alan Kodu Kaçtır?

Malatya'nın alan kodu 0422’dir. Sabit olarak atanmış bu alan kodu ile beraber Malatya'nın merkezi ve ilçelerine rahatlıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Kuracağınız iletişim konusunda kurumlara veya bireysel açıdan pek çok noktaya iletişim gerçekleştirmeniz oldukça kolay. Aynı zamanda eski Malatya surları ve pek çok tarihi dokusu ile beraber, Malatya kültürel açıdan da en önemli şehirlerden biridir.

Patatesli içli köfte başta olmak üzere pek çok önemli yemek kültürü üzerinden de Malatya bir adım öne çıkıyor. Her geçen gün gelişme göstermeye devam eden Malatya, Tarım ve Hayvancılık ile sanayi noktasında yükselmeyi sürdürmektedir. Eğitim konusunda da üniversite üzerinden pek çok öğrenciye ev sahipliği yapan şehir, bu sebepten yoğunluk yaşayan bölgeler arasında geliyor. Malatya'ya telefon üzerinden ulaşım sağlamak için 422 alan kodunu kullanabilir ve iletişim sağlayabilirsiniz.