Malatya plaka kodu kaçtır? Malatya ve ilçelerinin plaka harfleri

Her ilin bir plaka kodu almasından ötürü Malatya ilinin de kendisine has bir kodu bulunmaktadır. Malatya ilinin kendisini niteleten, ismi dışında bir varlık gösteren plaka kodunun numarası 44 sayısıdır.

Malatya Plaka Kodu Kaçtır?

Malatya plaka kodu 44 numaralı bir koddur. Bu kod şehri nitelemesinin yanında aynı zamanda o şehre ait olan, o şehir de bulunan veya o şehirde üretimi yapılan arabaların plakasında da bu kod kullanılır. Araba da bu 44 numaralı kodun yanında harf de ekleyerek kodu tamamlanmış olur. Bunun yanı sıra her ilin plaka kodu olduğunu belirttik. Bu durum diğer ülkeler içerisinde de var olan bir durumdur. Bizde sayılar ile belirlenen bu kodlar, farklı ülkelerde değişebilmektedir. Harften, sembolden, sayıdan veya hepsinin karışık olarak da meydana getirildiği ülkeler bulunur. Bunun yanı sıra ilçelerin de kendisine has plaka kod harfleri vardır. Her ilçede bu kod harfleri bir aralık şeklinde kendini göstermektedir.

Malatya ve İlçelerinin Plaka Harfleri

Malatya'nın plaka kodunun 44 olduğunu belirttik. Bunun yanı sıra ilçelerinin de plaka harfleri vardır. Malatya ilinin 14 tane ilçesi vardır.

Arapgir ilçesi plaka harfleri:

44 DU 001 - 44 DU 999

44 HA 001 - 44 HA 999

Battalgazi ilçesi plaka harfleri:

44 AC 001 - 44 AZ 999

44 DA 001 - 44 DL 999

Darende ilçesi plaka harfleri:

44 DN 001 - 44 DN 999

44 DZ 001 - 44 DZ 999

Doğanşehir ilçesi plaka harfleri:

44 DV 001 - 44 DV 999

44 FA 001 - 44 FA 999

Hekimhan ilçesi plaka harfleri:

44 DP 001 - 44 DP 999