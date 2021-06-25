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GeriEğitim Malatya lise taban puanları 2021! Malatya Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
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Eğitim
Haber Giriş: 25.06.2021 - 09:02 | Son Güncelleme:

Malatya lise taban puanları 2021! Malatya Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

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Malatya lise taban puanları 2021! Malatya Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrenciler, Malatya lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Malatya lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise eğitimine devam etmek isteyen adayların, tercih döneminde yardımcısı olacak. Peki Malatya'da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri nedir? İşte 2021 yılına ait Malatya Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

LGS sonrası tercih yapacak olan öğrenciler yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Malatya'da liselerin yüzdelik dilimleri merak edilen konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da bakılacak unsurlardan. İşte, Malatya LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgiler...

Not: MEB, her sene olduğu gibi E-Okul üzerinden tercih robotunu erişime açıyor. Robotun erişime açılıp açılmadığını kontrol etmek için tıklayınız.

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

 

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170464,70580,860,01
MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170449,08591,820,54
MALATYA / BATTALGAZİ / Malatya Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180436,28962,941,82
MALATYA / AKÇADAĞ / Akçadağ Fatih Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170416,32175,32,37
MALATYA / YEŞİLYURT / Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180409,31696,321,97
MALATYA / BATTALGAZİ / Malatya LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce144409,20266,342,95
MALATYA / ARAPGİR / Kerem Aydınlar Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136392,57139,223,2
MALATYA / DARENDE / Mehmet Emin Ilıcak Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce102384,951810,783,38
MALATYA / BATTALGAZİ / Niyazi Mısri Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce170379,01512,074,58
MALATYA / BATTALGAZİ / Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce120372,232813,690,89
MALATYA / DARENDE / Osman Hulusi Ateş Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce72331,818625,35,42
MALATYA / BATTALGAZİ / Malatya Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce136322,635128,437,98
MALATYA / BATTALGAZİ / Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30310,135433,114,95
MALATYA / YEŞİLYURT / Şehit Gökhan Ertan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34283,821944,4617,36
MALATYA / BATTALGAZİ / Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34280,749745,9624,66
MALATYA / BATTALGAZİ / Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34266,919753,2322,8
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