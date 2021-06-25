Malatya lise taban puanları 2021! Malatya Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrenciler, Malatya lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Malatya lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise eğitimine devam etmek isteyen adayların, tercih döneminde yardımcısı olacak. Peki Malatya'da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri nedir? İşte 2021 yılına ait Malatya Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
LGS sonrası tercih yapacak olan öğrenciler yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Malatya'da liselerin yüzdelik dilimleri merak edilen konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da bakılacak unsurlardan. İşte, Malatya LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgiler...
Not: MEB, her sene olduğu gibi E-Okul üzerinden tercih robotunu erişime açıyor. Robotun erişime açılıp açılmadığını kontrol etmek için tıklayınız.
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|464,7058
|0,86
|0,01
|MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|449,0859
|1,82
|0,54
|MALATYA / BATTALGAZİ / Malatya Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|436,2896
|2,94
|1,82
|MALATYA / AKÇADAĞ / Akçadağ Fatih Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|416,3217
|5,3
|2,37
|MALATYA / YEŞİLYURT / Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|409,3169
|6,32
|1,97
|MALATYA / BATTALGAZİ / Malatya Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|144
|409,2026
|6,34
|2,95
|MALATYA / ARAPGİR / Kerem Aydınlar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|392,5713
|9,22
|3,2
|MALATYA / DARENDE / Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|102
|384,9518
|10,78
|3,38
|MALATYA / BATTALGAZİ / Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|379,015
|12,07
|4,58
|MALATYA / BATTALGAZİ / Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|372,2328
|13,69
|0,89
|MALATYA / DARENDE / Osman Hulusi Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|72
|331,8186
|25,3
|5,42
|MALATYA / BATTALGAZİ / Malatya Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|136
|322,6351
|28,43
|7,98
|MALATYA / BATTALGAZİ / Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|310,1354
|33,1
|14,95
|MALATYA / YEŞİLYURT / Şehit Gökhan Ertan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|283,8219
|44,46
|17,36
|MALATYA / BATTALGAZİ / Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|280,7497
|45,96
|24,66
|MALATYA / BATTALGAZİ / Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|266,9197
|53,23
|22,8