Malatya lise taban puanları 2021! Malatya Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

LGS sonrası tercih yapacak olan öğrenciler yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Malatya'da liselerin yüzdelik dilimleri merak edilen konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da bakılacak unsurlardan. İşte, Malatya LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgiler...



Not: MEB, her sene olduğu gibi E-Okul üzerinden tercih robotunu erişime açıyor. Robotun erişime açılıp açılmadığını kontrol etmek için tıklayınız.

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 464,7058 0,86 0,01 MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 449,0859 1,82 0,54 MALATYA / BATTALGAZİ / Malatya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 436,2896 2,94 1,82 MALATYA / AKÇADAĞ / Akçadağ Fatih Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 416,3217 5,3 2,37 MALATYA / YEŞİLYURT / Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 409,3169 6,32 1,97 MALATYA / BATTALGAZİ / Malatya Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 144 409,2026 6,34 2,95 MALATYA / ARAPGİR / Kerem Aydınlar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 392,5713 9,22 3,2