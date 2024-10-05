Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atama

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Malatya İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevini 2023 yılının ağustos ayından beri sürdüren Behçet Bakır’ın göreve atanma kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Bakır görevine başlarken depremin yol açtığı tahribatı gidermenin önceliklerinden biri olduğunu belirterek, “Bütün birimlerimizle şeffaf yönetim ve takım çalışmasını ön planda tutarak var olan potansiyelimizi en iyi şekilde değerlendireceğimizi belirtmek isterim” demişti.

BEHÇET BAKIR KİMDİR?

Evli ve üç çocuk babası olan Behçet Bakır, 1975 yılında Elazığ’da doğdu. 1976 yılında babasının memuriyeti nedeni ile Malatya Doğanşehir ilçesine taşındı. İlk, orta ve lise öğrenimini farklı yerlerde tamamladı. 1999 yılında üniversiteden mezun oldu. 2001-2004 yılları arasında Diyarbakır’da il murakıbı olarak görev yaptı. 2004-2014 yılları arasında Diyarbakır’da öğretmen, okul müdür yardımcılığı ve okul müdürlüğü görevini yaptı. 2014 yılında Malatya Doğanyol İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atandı ve 2018 yılına kadar bu görevi sürdürdü. 2018-2022 yılları arasında Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü, 2022-2023 yıllarında Malatya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Bakır, 4 Ağustos 2023 tarihinde Malatya İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevine başladı. Aynı zamanda ulusal düzeyde faaliyet yürüten birçok sivil toplum kuruluşunda yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği yaptı.