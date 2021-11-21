Malaklı Köpeği nedir, özellikleri nelerdir ve nasıl beslenir? Malaklı Köpeği tarihi ve hikayesi

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Malaklı köpeği Aksaray Malaklısı olarak bilinen bir köpek cinsidir.

Malaklı Köpeği Nedir?

Türkiye’de Aksaray ilinde bulunan malaklı köpeği yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın da en büyük köpeklerinden biridir. Yabancı ülkelerde de yavaş yavaş tanınmaya başlanan malaklı köpeği, Türk Mastifi ya da çoban köpeği olarak da bilinmektedir. Büyük köpekler genel anlamda insanları korkutmaktadır fakat malaklı köpeği aksine oldukça sakin ve tatlı köpeklerdendir. Hem görüntüsü hem de özellikleri ile oldukça sevilen bir köpek cinsidir.

Malaklı Köpeği Özellikleri Nelerdir?

Aksaray Malaklısı olarak bilinen malaklı köpeği çoban ve bekçi köpeği olarak da bilinmektedir. En büyük özelliklerinden biri koruma içgüdüleridir. Normal şartlar altında saldırgan köpekler değillerdir fakat kötü niyetli insanlara karşı saldırgan olabilirler. Çok iri cüsselere sahip olmalarına rağmen herhangi bir durum karşısında çok hızlı koşabilirler. Fiziksel özellikleri de diğer köpeklere göre farklılık gösterebilir. Aksaray Malaklı köpeklerinin dudakları sarkıktır. Boyları ve vücut ölçüleri oldukça büyüktür. Aksaray malaklı köpeklerinin renkleri boz rengi veya sarı renktedir. Tüyleri sert ve kısadır. Anadolu’da yetişen en iri köpek olan malaklı köpeği çobanların ve bekçilerin yanında bulunur.

Malaklı Köpeği Nasıl Beslenir?

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Malaklı köpeği birçok şekilde beslenebilir. Ama genel olarak yal tüketirler. Yal adı verilen yiyeceğin içinde arpa unu, yumurta ve süt bulunur. Bu hem köpeklerin gelişimi için hem de besin değeri bakımından oldukça ideal bir besindir.

Malaklı Köpeğinin Kaç Tane Yavrusu Olur?

Malaklı dişilerinin yılda bir kez doğum yapmaları veterinerler tarafından önerilmektedir. Çünkü fazla doğum yapmak malaklı köpeğinin sağlıklarına zarar verebilir. Malaklı köpeği doğum yaptığında doğum başına 6 – 9 arasında yavru dünyaya getirebilirler.

Malaklı Köpeği Tarihi ve Hikayesi Nedir?

Malaklı köpeği Anadolu’da 17. Yüzyılda ortaya çıkmış bir köpek cinsidir. Malaklı köpeğinin isimlendirilmesinde malak kelimesi Aksaray yöresinde yanak ve dudak anlamlarında kullanılmaktadır. Malaklı köpeği denme sebebi ise malaklı köpeğinin fiziksel özelliklerinden en belirginleri sarkık yanakları ve sarkık dudaklarıdır. Evliya Çelebi Seyahatname isimli eserinde Anadolu aslanı ismiyle malaklı köpeğinden bahsetmiştir. Ek olarak malaklı köpeği 2 bin yıl evvel de Asurlular zamanında savaş köpeği olarak kullanılmıştır. Aksaray Malaklısı köpeklerinin geçmişi Anadolu'da 3 bin 500 yıla dayanıyor ve kökeni Aksaray’a dayanmaktadır.

Aksaray Malaklısı Karakter Özellikleri

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Hem görünüşü hem de karakteri ile dikkat çeken ve büyüleyen bu köpek cinsi, ne kadar iri yapılı ve korkutucu görünse de yakından tanıdığınız da aslında hiç de öyle olmadığı bilinmektedir. Ek olarak malaklı köpeği çok sevecen bir yapıya sahip olduğu için sevilmeyi çok sevmektedir. Malaklı köpeği çocuklarla ve diğer köpek cinsleri ile çok fazla anlaşamamaktadır. Ekstra olarak oldukça korumacı tavırları ile bazı zamanlar yabancılara karşı sert tepki verebilirler.

Aksaray Malaklı Köpeklerinin Boyu ve Kiloları Nedir?

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Aksaray Malaklısı köpeklerinin boyu erkek ve dişilerde farklıdır. Erkeklerde, 110-130 cm, dişilerde 100-120 cm’ye kadar ulaşabilir. Dişi köpeklerin ağırlığı 55-85 kg arasında değişirken erkek köpeklerin ağırlığı 80-130 kg arasında değişebilir.