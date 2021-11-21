Maladaptive Daydreaming nedir ve neden olur? Maladaptive Daydreaming testi, tedavisi ve zararları

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Maladaptive daydreaming, son zamanlarda adı sıklıkla duyulan psikolojik rahatsızlıklar arasında yer almaktadır. Hastalık aynı zamanda hayallerin kontrolden çıkması olarak bilinmektedir. Yaşantıyı oldukça etkileyen bir psikolojik rahatsızlık olduğunu söylemek mümkündür.

Maladaptive Daydreaming Nedir ve Neden Olur?

Maladaptive daydreaming, psikolojik bir rahatsızlık olarak ifade edilebilir. Çok fazla hayal kurulmasına bağlı olarak insanın gerçek hayattan uzaklaşmasına neden olabilmektedir. Aynı zamanda maladaptive daydreaming, uyumsuz hayal kurmak olarak da bilinmektedir. Günlük hayatın büyük bir kısmını kaplayan hayal kurma eylemi, insanlarla iletişim kurmanın önüne geçecek türden fazla olmaktadır.

Kişinin gerçeğe bağlılığını azaltıcı bir psikolojik rahatsızlıktır. Hayal kurma derecesi günlük hayattaki işleri aksatmaya neden olabilecek bir boyuttadır. Uyumsuz hayal kurma problemi yaşayan kişiler günlük hayatlarında insanlarla ilişkilerinde de sorunlar yaşamaktadır. Maladaptive daydreaming küçük yaşlardan itibaren kendisini göstermekte olan bir rahatsızlık olarak bilinmektedir.

Maladaptive daydreaming hastalarına şizofren tanısı konulmak istense bile konulmamıştır. Şizofreniden farklı olarak maladaptive daydreaming hastaları kurdukları hayallerin gerçek olmadığını bilmektedir. Bir çok ortak belirtisi olsa dahi hastalık farklı kişilerde farklı belirtiler ile ortaya çıkmaktadır.

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Maladaptive Daydreaming Testi, Tedavisi ve Zararları

Maladaptive daydreaming hastalığını teşhis etmek için kullanılan kesin bir yöntem günümüzde bulunmamaktadır. İnsanı gerçek hayattan uzaklaştıracak kadar fazla hayal kurulmasına yol açabilmektedir. Günümüzde bilinen belirli bir tedavisinin bulunduğunu söylemek mümkün değildir. Maladaptive daydreaming rahatsızlığı bulunan kişilerin günlük hayatında yer alan bazı basit işleri bile halletmesinde bir takım sıkıntıların yaşanabileceğini söylemek mümkündür.

Maladaptive daydreaming hastalığının bulunduğu düşünülen kişilerde ortak semptomların bulunduğunu söylemek mümkündür. Tüm belirtiler bir kişide görünmeyebilir. Aynı zamanda her kişide görülen belirtilerin farklı olması da mümkündür. Kişinin gün içerisinde yaşadığı olaylar ve karşılaştığı uyarıcılar maladaptive daydreaming gelişiminde etkili olan unsurlar olarak ifade edilebilir.

Resmi olarak bilinen bir tedavisi olmamakla birlikte kişilerin günlük yaşantısını etkileyici unsurlara sahip olduğu uzmanlar tarafından söylenmektedir. Teşhis konulması için uzmanlar tarafından belirlenen 5 kriter bulunmaktadır.

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Hayallerin içeriği ne şekildedir?

Hayal kurmanın faydaları ve zararları nelerdir?

Kişinin hayallerini kontrol etme konusundaki isteği ne şekildedir?

Sürekli olarak hayal kurmak Kişinin günlük yaşantısını ne şekilde etkilemektedir?

Hayal kurmak hangi sıkıntılara yol açmaktadır?

Bu soruların cevaplarına göre hastalığın teşhisi daha kolay bir şekilde sağlanmaktadır. Bu rahatsızlığın görüldüğü kişilerin yaşamlarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde sürekli olarak hayal kurduklarını ifade etmek mümkün olmaktadır. Günümüzde ise henüz herhangi bir ilaç tedavisi ile hastalığın iyileştirilmesi mümkün olmamaktadır.

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Yaygın Olarak Bilinen Semptomları Nelerdir?

Son derece gerçekçi bir şekilde kurulan hayaller maladaptive daydreaming rahatsızlığının en bilinen semptomları arasında yer almaktadır.

Gerçek hayatta yaşanılan olaylar kişinin düşünme mekanizmasını oldukça fazla etkilemektedir.

Maladaptive daydreaming rahatsızlığı olan kişiler günlük hayat içerisinde yapması gereken işleri tamamlayamazlar ve günlük rutin işlerini yapma konusunda sıkıntı yaşarlar.

Geceleri uyuma konusunda zorluk çekerler ve uyumak onlar için oldukça zorlayıcı olabilmektedir.

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Hayal kuran kişiler, kurdukları hayale oldukça gerçekçi bir şekilde jest ve mimikleriyle de katılım sağlarlar.

Uzun süreler boyunca bitmeyen hayaller kurarlar. Bu sürelerin fazla olması ise sıkıntıya sebep olabilmektedir.