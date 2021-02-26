Mal Canı Kazanmaz Can Malı Kazanır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Mal Canı Kazanmaz Can Malı Kazanır; Bir kimsenin, mal mülk kazanma sevdası yüzünden, sağlığını tehlikeye atmaması gerektiğini anlatan bir atasözüdür.

Mal Canı Kazanmaz Can Malı Kazanır Atasözünün anlamı (TDK) Nedir?

“ Bir kimse mal sahibi olacağım diye sıhhatini tehlikeye sokmamalıdır”

İnsanlar, ancak sağlıkları yerindeyken çalışabilir ve bir kazanç sağlayabilir. Sağlığı yerinde olmayan bir kişi çalışamadığı gibi, kazanç da sağlayamaz. Herhangi bir malı elde etmek için, sağlığı tehlikeye sokmak, son derece yanlıştır. Çünkü yitirilen bir sağlık, tekrar eski haline gelmez. Mal mülk kazanmak için, olmadık tehlikelere atılmamak gerekir.

Mal Canı Kazanmaz Can Malı Kazanır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

- Bakımı yapılmayan kamyon ile yola çıkmam, mal canı kazanmaz can malı kazanır.

- Mal canı kazanmaz can malı kazanır, bu kadar çalışıp yorulmaya değmez.