Maktül nedir, ne anlama gelir? Maktül ne demek? TDK sözlük anlamı..

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Türkçeye Arapçadan geçen binlerce kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerden bir tanesi ve en yaygın olarak kullanılan da maktül kelimesidir. Maktül kelimesinin kökeni Arapçadır.

Maktül Nedir?

Maktül kelimesi hukuki bir terimdi. Maktül demek ölmüş kişi demektir. Ölmüş kişilere verilen isme denir. Maktül cinayet sonucunda öldürülmüş olan kişiye de denir.

Ne Anlama Gelir?

Genellikle hukuki bir terim olarak kullanılan maktül kelimesi, cinayet sonucunda öldürülmüş insan olarak adlandırılır ve bu anlama gelir. Başkaları tarafından öldürülen bir kişi hukuki terim olarak maktül terimini alır.

Maktül Ne Demek?

Maktül deme öldürülmüş kimse demektir. Maktül kelimesi hukuki olarak en sık kullanılan bir terimdir.

TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre maktül kelimesi Arapça bir kelimedir. TDK sözlüğe göre iki tane anlamı bulunmaktadır. Birinci anlamı öldürülmüş kelimesidir. İkinci anlamı ise öldürülen kelimesidir. TDK'ya göre aynı zamanda parmak alfabesi ile gösterilişi yer almaktadır.