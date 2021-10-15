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Maktül ne demek, ne anlama geliyor? Maktül kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#Maktul#TDK
Maktül ne demek, ne anlama geliyor Maktül kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Dilimize Arapçadan geçmiş olan Maktul kelimesi ''katl'' sözcüğünden türetilmiştir. Katl öldürmek anlamına gelirken maktul de katledilen, öldürülen demektir. Bu kelimenin müennes hali ''maktule'', fiil hali ise ''maktul düşmek'' şeklinde yazılır. Maktul sözcüğünün içinde yer aldığı birçok tamlama hem düz yazılarda hem de şiirlerde sıklıkla kullanılır. Örneğin maktul-gah, maktulün öldürüldüğü yer manasına gelir. Maktul ne demek, TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

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Maktul kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Mükeffen

2- Merhum

3- Mevta

4- Maslup

5- Merhume

6- Meyyit

 7- Mürde

8- Ölü

9- Müteveffa

10- Ceset

 Maktul Ne Demek?

  1. yüzyılda literatüre giren Maktul kelimesinin sözlük anlamı öldürülendir. Bu kelimeden türetilmiş olan maktulen sözcüğü ise, ''öldürülerek'' manasına gelir.

 Maktul Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 TDK'ya göre Maktul kelimesi katledilen anlamına gelir. Bu sözcüğün çoğul hali ''maktulin'' şeklinde yazılır.

 Maktul Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

 ''Maktul hakkındaki dava zaman aşımına uğradığı için artık kimseyle dosyayla ilgilenmiyor.''

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#Ne Demek#Maktul#TDK

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