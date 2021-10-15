Maktül ne demek, ne anlama geliyor? Maktül kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Maktul kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Mükeffen
2- Merhum
3- Mevta
4- Maslup
5- Merhume
6- Meyyit
7- Mürde
8- Ölü
9- Müteveffa
10- Ceset
Maktul Ne Demek?
Maktul Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?
TDK'ya göre Maktul kelimesi katledilen anlamına gelir. Bu sözcüğün çoğul hali ''maktulin'' şeklinde yazılır.
Maktul Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı
''Maktul hakkındaki dava zaman aşımına uğradığı için artık kimseyle dosyayla ilgilenmiyor.''
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