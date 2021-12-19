Maksud Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Maksud Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Maksud kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Gaye
2- Dilek
3- Umu
4- Sadet
5- Arzu
6- Amaç
7- Hedef
8- Erek
9- Ülkü
10- İdeal
11- Emel
12- Kasıt
Maksud Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
1.yüzyılda literatüre giren maksud kelimesi, varılmak istenen asıl nokta, temel neden ve amaç anlamına gelir. Bu kelime 17. yüzyıldan itibaren ''maksat'' şeklinde kullanılmaya başlanmıştır.
Maksud TDK Sözlük Anlamı Nedir?
TDK'ya göre Maksud kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.
İlk Anlamı: Konuşmada vurgulanmak istenen temel nokta, kastedilen şey
İkinci Anlamı: Gerçekleştirilmek istenen hedef, temel amaç
Maksud Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- Bu dünyada maksuduna erişebilmiş o kadar az insan var ki...
2- Benim tek maksudum onun yanında olmak.
Not: Maksat ile maksud kelimeleri eş anlamlı olduğu için bu iki sözcük cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilir.
Örnek Cümle:
''Tartışma esnasında maksadını aşan sözler sarf ettiğim için özür dilerim.''