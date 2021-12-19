Maksud Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Maksud Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Haberin Devamı

Maksud kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Gaye

2- Dilek

3- Umu

4- Sadet

5- Arzu

6- Amaç

7- Hedef

8- Erek

9- Ülkü

10- İdeal

11- Emel

12- Kasıt

Maksud Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

1.yüzyılda literatüre giren maksud kelimesi, varılmak istenen asıl nokta, temel neden ve amaç anlamına gelir. Bu kelime 17. yüzyıldan itibaren ''maksat'' şeklinde kullanılmaya başlanmıştır.

Maksud TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre Maksud kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Konuşmada vurgulanmak istenen temel nokta, kastedilen şey

İkinci Anlamı: Gerçekleştirilmek istenen hedef, temel amaç

Maksud Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Bu dünyada maksuduna erişebilmiş o kadar az insan var ki...

2- Benim tek maksudum onun yanında olmak.

Not: Maksat ile maksud kelimeleri eş anlamlı olduğu için bu iki sözcük cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilir.

Haberin Devamı

Örnek Cümle:

''Tartışma esnasında maksadını aşan sözler sarf ettiğim için özür dilerim.''