Maksud Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Maksud Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İşte Omicrondaki gizemli semptom... Doktorlar açıkladı Sadece geceleri görülüyorİşte Omicron'daki 'gizemli semptom'... Doktorlar açıkladı! Sadece geceleri görülüyor#Omicron Varyantı
Galatasarayda Fatih Terimden sert sözler Yanına kar bırakmayacağızGalatasaray'da Fatih Terim'den sert sözler! "Yanına kar bırakmayacağız"#Galatasaray
Meteorolojiden hava durumu uyarısı: Sıcaklık 10 derece düşecekMeteoroloji'den hava durumu uyarısı: Sıcaklık 10 derece düşecek#Hava Durumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımı faize ezdirmeyeceğimCumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımı faize ezdirmeyeceğim#İstanbul
Bakan Bilgin duyurdu... Flaş AGİ ve emekli maaşı açıklamasıBakan Bilgin duyurdu... Flaş AGİ ve emekli maaşı açıklaması#Agi
Fenerbahçe-Beşiktaş maçının 11leri belli oldu Sürpriz...Fenerbahçe-Beşiktaş maçının 11'leri belli oldu! Sürpriz...#Süper Lig
Görenler hemen ekiplere haber verdi... Korkunç halde bulunduGörenler hemen ekiplere haber verdi... Korkunç halde bulundu#Mersin
Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası MHKden flaş toplantı VAR kayıtlarını dinleyip...Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası MHK'den flaş toplantı! VAR kayıtlarını dinleyip...#Galatasaray
Olimpiyatlarda tadımız kaçabilir Z kuşağı mı gelenekselciler mi Boks ve halter için kritik 18 ay... Olimpiyatlarda tadımız kaçabilir! Z kuşağı mı gelenekselciler mi? Boks ve halter için kritik 18 ay...#Olimpiyatlar
Yetişkin insanlar neden bebek gibi konuşurYetişkin insanlar neden 'bebek gibi' konuşur? #İlişkiler
New York Times deşifre etti... ABDyi sarsan satırlar Dikkat çeken Türkiye detayıNew York Times deşifre etti... ABD'yi sarsan satırlar! Dikkat çeken Türkiye detayı #ABD
58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedyi kim öldürdü58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedy'i kim öldürdü?#Kennedy Suikastı
Doktorlar bile inanamadı... Bu bir rekor Tam 156 tane...Doktorlar bile inanamadı... Bu bir rekor! Tam 156 tane...#Hindistan
Ameliyat olan Seren Serengilin son halini sevgilisi Mustafa Rahman Tohma paylaştıAmeliyat olan Seren Serengil'in son halini sevgilisi Mustafa Rahman Tohma paylaştı#Seren Serengil
Tarihi an Türksat 5B uzaya gönderildiTarihi an! Türksat 5B uzaya gönderildi#Türksat5b
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Maksud Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Maksud Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

#Maksud#Maksud Ne Demek
Maksud Ne Demek, Ne Anlama Gelir Maksud Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Dilimize Arapçadan geçmiş olan maksud kelimesi ''kasd'' kökünden türetilmiştir. Kast, yüzünü çevirmek, yönelmek ve tercih etmek anlamına gelirken maksud da konuşma esnasında söylenmek istenen şey demektir. ''Maksut'' şeklindeki kullanımı da yaygın olan bu sözcük, amaç ve niyet manasında da kullanılır. Maksud ne demek? Maksud TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

 Maksud kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Gaye

2- Dilek

3- Umu

4- Sadet

5- Arzu

6- Amaç

7- Hedef

8- Erek

9- Ülkü

10- İdeal

11- Emel

12- Kasıt

 Maksud Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

1.yüzyılda literatüre giren maksud kelimesi, varılmak istenen asıl nokta, temel neden ve amaç anlamına gelir. Bu kelime 17. yüzyıldan itibaren ''maksat'' şeklinde kullanılmaya başlanmıştır.

 Maksud TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 TDK'ya göre Maksud kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Konuşmada vurgulanmak istenen temel nokta, kastedilen şey

 İkinci Anlamı: Gerçekleştirilmek istenen hedef, temel amaç

 Maksud Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Bu dünyada maksuduna erişebilmiş o kadar az insan var ki...

 2- Benim tek maksudum onun yanında olmak.

 Not: Maksat ile maksud kelimeleri eş anlamlı olduğu için bu iki sözcük cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilir.

Haberin Devamı

 Örnek Cümle:

 ''Tartışma esnasında maksadını aşan sözler sarf ettiğim için özür dilerim.''

Haberle ilgili daha fazlası:
#Maksud#Maksud Ne Demek

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat