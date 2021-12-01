Makosen nedir, kelime anlamı nedir? Makosen ayakkabı hangi ülkenindir?

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Makosen ayakkabısı, Amerika kıtasının keşfedilmesinden sonra tüm dünya geneline yayıldı. Bu ayakkabıların ise, bilinen en önemli özelliği çok kullanışlı ve rahat olmasıdır.

Makosan Nedir?

Makosen, hakiki ya da sunni deriden imal edilmiş olan bağcıksız ayakkabılara verilen bir isimdir. Bu ayakkabı, 16. yüzyıldan önce sadece Amerika’daki kızılderililer tarafından giyiliyordu. Bu ayakkabılar, çok rahat ve kullanışlı olduğu için çok sevilerek giyiliyordu.

Makosen Kelime Anlamı Nedir?

Makosen kelimesinin TDK'ya göre anlamı, genellikle hakiki deriden imal edilen, üzerinde bağcık olmayan bir ayakkabı çeşididir.

Makosen Ayakkabı Hangi Ülkenindir?

Makosen, ilk defa Amerika kıtasının kuzeyinde yaşayan yerliler tarafından üretilmiştir. Bu ayakkabı yine ilk defa Amerika kıtasının yerlileri tarafından giyilmiş olan bağcıksız bir ayakkabı türüdür. Makosen ayakkabısının hem topuksuz hem de bağcıksız olması nedeni ile giyilmesi de çok rahattır.

Makosenin Kökeni

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Makosen kelimesi, dilimizde çok sık kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Bu kelime dilimize Fransızcadan geçmiştir. ''Mokasen'' ismi ile de bilinen makosen, hakiki ya da sunni deriden imal edilmiş olan ayakkabılara verilen ortak bir isimdir. Bu ayakkabı, 16. yüzyıldan önce sadece Kızılderililer tarafından giyiliyordu.

Makosen Kelimesi Nasıl Yazılır?

Ülkemizde genellikle ''makosen'' şeklinde yazılarak telaffuz edilen bu kelimenin doğru yazılış şekli ise, Makosen şeklindedir. Bu nedenle de Türkçeye geçmiş olan diğer tüm yabancı sözcükler gibi bu kelimenin de yazıldığı şekilde okunması gerekir. Mokasen kelimesinin Avrupa dillerinde yazılışı ise, İtalyanca - Mocassino’dur. Fransızca’da ise, Mocassin ve İngilizce Moccasin şeklinde bilinir.

Makosen Kelimesinin TDK’daki Anlamı Nedir?

Makosen kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. Bu kelime dilimize Fransızca’dan geçmiş ve sık kullanılmaya başlanmıştır. Mokasen, Algonkinler'in deriden yapılmış olan tek parçalı ayakkabılar demektir. Mokasen kelimesi, Türkçe’ye Fransızca’dan "mocassin" kelimesi ile geçmiştir. Galat-ı meşhur olarak "makosen" şeklinde de ülkemizde kullanımı yaygınlaştı.

TDK'ya göre, makosen kelimesi sözlük anlamı şu şekildedir:

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Kuzey Amerika’da Kızılderililerinin giydiği deriden yapılan, tek parça ayakkabı çeşidi.

Bağsız ayakkabı, kısa ökçeli demektir.

Loafer Ayakkabı Ne Demek?

Loafer ayakkabılar, güçlü bir tarzın son yıllardaki en popüler araçları arasında yer alıyor. Loafer, ökçe kısmı kısa ve bağcıksız tasarıma sahip olan bir ayakkabıdır. Yaygın bir şekilde “mokasen” şeklinde de biliniyor.

Makosenin Tarihi

Mokasen, Kuzey Amerika yerlilerle birlikte yaygın bir şekilde Kuzey Asya'daki bazı topluluklar da buna benzeyen ayakkabılar giyerdi. Bu ayakkabılardan biri tek parça deriden yapılan, ökçesi ve sırtı dikişli, diğeri tabanı meydana getiren bir deri parçasıyla uzun bir deri konçtan yapılmış olan iki farklı türü vardır.

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Dibi gazel döküntüsü olan ve ormanlık alanlarda yaşayan doğudaki Kızılderililer daha çok yumuşak tabanlı mokasen giyer. Fakat, yaşadıkları ortamın kaktüs ve kaya bakımından dolu olması nedeni ile Ova Kızılderilileri daha çok sert tabanlı mokasen kullanırlardı. Mokasenlerin rengi ise, genellikle kahverengi ve tek renk olurdu. Kirpi işi mokasen süslemelerinde sık görülen bir işlemedir. Avrupalılar tarafından Ticaret karakollarına boncukların getirilmesi ile boncuk işi mokasenler yapılmaya başladı. Düz ve topuksuz yapısı ve rahatlığı ile dikkat çeken makosenler, uzun yıllar boyunca kullanılmış ve günümüzde de yeni ayakkabılar için bir tasarım fikri sunmuştur.