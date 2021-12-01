Makosen nedir, kelime anlamı nedir? Makosen ayakkabı hangi ülkenindir?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Covid-19da sıcak gelişme: Tablo açıklandı Bakan Kocadan bir kez daha aşı vurgusuCovid-19'da sıcak gelişme: Tablo açıklandı! Bakan Koca'dan bir kez daha 'aşı' vurgusu#Koronavirüs
Ons altın fiyatları 1 ayın dibinde Fiyatlarda yön neresiOns altın fiyatları 1 ayın dibinde! Fiyatlarda yön neresi?#Altın Fiyatları
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktıDünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı#Koronavirüs
SMA hastalığı için önemli adımlar: Evlilik öncesi artık zorunlu...SMA hastalığı için önemli adımlar: Evlilik öncesi artık zorunlu...#Fahrettin Koca
Yeni Bakan Nebatiden ilk sözler: Önceliğimiz yüksek faiz değil, yatırım ve istihdamYeni Bakan Nebati'den ilk sözler: Önceliğimiz yüksek faiz değil, yatırım ve istihdam#Nureddin Nebati
Tahkimden Fatih Terim kararı İtiraz...Tahkim'den Fatih Terim kararı! İtiraz...#Galatasaray
Şam rejimine flaş tepki Dışişleri Bakanlığı: Hadsiz açıklamayı şiddetle reddediyoruzŞam rejimine flaş tepki! Dışişleri Bakanlığı: Hadsiz açıklamayı şiddetle reddediyoruz#Dışişleri Bakanlığı
Birlikte yaşadığı kadını 104 yerinden bıçakladı... Savunması şaşkına çevirdiBirlikte yaşadığı kadını 104 yerinden bıçakladı... Savunması şaşkına çevirdi#İzmir
TCMB Başkanı Kavcıoğlundan önemli açıklamalarTCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan önemli açıklamalar#Merkez Bankası
Aşı gerçek değil demişti.. Ünlü isim koronavirüsten hayatını kaybetti'Aşı gerçek değil' demişti.. Ünlü isim koronavirüsten hayatını kaybetti!#Marcus Lamb
Almanyada peş peşe kritik kararlar Aşısızlara kötü haber...Almanya'da peş peşe kritik kararlar! Aşısızlara kötü haber...#ALMANYA
Doktorlar hakkındaki şikâyetler Yok artık dedirtiyor Neden bana kurşun kalem verdinizDoktorlar hakkındaki şikâyetler 'Yok artık' dedirtiyor! 'Neden bana kurşun kalem verdiniz?'#CİMER
İlk milli deniz topu üretildi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli açık ambargolar tarihe karışacakİlk milli deniz topu üretildi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli açık ambargolar tarihe karışacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Tanıkların ifadeleri şoke etti Sigarayı yüzünde söndürürümTanıkların ifadeleri şoke etti! 'Sigarayı yüzünde söndürürüm' #Özcan Deniz
Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunlarıÖzel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları!#Will Smith
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Makosen nedir, kelime anlamı nedir? Makosen ayakkabı hangi ülkenindir?

Makosen nedir, kelime anlamı nedir Makosen ayakkabı hangi ülkenindir

Günlük hayatın içinde kimi zaman karşılaştığımız makosen kelimesini ilk kez duyan kişiler, bu kelimenin kökenini, anlamını ve hangi dile ait olduğunu merak ediyor. Son günlerde çok sık araştırılan bu kelime, bir çeşit ayakkabı türünü ifade eder. Makosen nedir, kelime anlamı nedir sizler için derledik.

Haberin Devamı

Makosen ayakkabısı, Amerika kıtasının keşfedilmesinden sonra tüm dünya geneline yayıldı. Bu ayakkabıların ise, bilinen en önemli özelliği çok kullanışlı ve rahat olmasıdır.

 Makosan Nedir?

 Makosen, hakiki ya da sunni deriden imal edilmiş olan bağcıksız ayakkabılara verilen bir isimdir. Bu ayakkabı, 16. yüzyıldan önce sadece Amerika’daki kızılderililer tarafından giyiliyordu. Bu ayakkabılar, çok rahat ve kullanışlı olduğu için çok sevilerek giyiliyordu.

 Makosen Kelime Anlamı Nedir?

 Makosen kelimesinin TDK'ya göre anlamı, genellikle hakiki deriden imal edilen, üzerinde bağcık olmayan bir ayakkabı çeşididir.

 Makosen Ayakkabı Hangi Ülkenindir?

 Makosen, ilk defa Amerika kıtasının kuzeyinde yaşayan yerliler tarafından üretilmiştir. Bu ayakkabı yine ilk defa Amerika kıtasının yerlileri tarafından giyilmiş olan bağcıksız bir ayakkabı türüdür. Makosen ayakkabısının hem topuksuz hem de bağcıksız olması nedeni ile giyilmesi de çok rahattır.

 Makosenin Kökeni

Haberin Devamı

 Makosen kelimesi, dilimizde çok sık kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Bu kelime dilimize Fransızcadan geçmiştir. ''Mokasen'' ismi ile de bilinen makosen, hakiki ya da sunni deriden imal edilmiş olan ayakkabılara verilen ortak bir isimdir. Bu ayakkabı, 16. yüzyıldan önce sadece Kızılderililer tarafından giyiliyordu.

 Makosen Kelimesi Nasıl Yazılır?

 Ülkemizde genellikle ''makosen'' şeklinde yazılarak telaffuz edilen bu kelimenin doğru yazılış şekli ise, Makosen şeklindedir. Bu nedenle de Türkçeye geçmiş olan diğer tüm yabancı sözcükler gibi bu kelimenin de yazıldığı şekilde okunması gerekir. Mokasen kelimesinin Avrupa dillerinde yazılışı ise, İtalyanca - Mocassino’dur. Fransızca’da ise, Mocassin ve İngilizce Moccasin şeklinde bilinir.

 Makosen Kelimesinin TDK’daki Anlamı Nedir?

 Makosen kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. Bu kelime dilimize Fransızca’dan geçmiş ve sık kullanılmaya başlanmıştır. Mokasen, Algonkinler'in deriden yapılmış olan tek parçalı ayakkabılar demektir. Mokasen kelimesi, Türkçe’ye Fransızca’dan "mocassin" kelimesi ile geçmiştir. Galat-ı meşhur olarak "makosen" şeklinde de ülkemizde kullanımı yaygınlaştı.

 TDK'ya göre, makosen kelimesi sözlük anlamı şu şekildedir:

Haberin Devamı

Kuzey Amerika’da Kızılderililerinin giydiği deriden yapılan, tek parça ayakkabı çeşidi.

Bağsız ayakkabı, kısa ökçeli demektir.

Loafer Ayakkabı Ne Demek?

 Loafer ayakkabılar, güçlü bir tarzın son yıllardaki en popüler araçları arasında yer alıyor. Loafer, ökçe kısmı kısa ve bağcıksız tasarıma sahip olan bir ayakkabıdır. Yaygın bir şekilde “mokasen” şeklinde de biliniyor.

 Makosenin Tarihi

 Mokasen, Kuzey Amerika yerlilerle birlikte yaygın bir şekilde Kuzey Asya'daki bazı topluluklar da buna benzeyen ayakkabılar giyerdi. Bu ayakkabılardan biri tek parça deriden yapılan, ökçesi ve sırtı dikişli, diğeri tabanı meydana getiren bir deri parçasıyla uzun bir deri konçtan yapılmış olan iki farklı türü vardır.

Haberin Devamı

 Dibi gazel döküntüsü olan ve ormanlık alanlarda yaşayan doğudaki Kızılderililer daha çok yumuşak tabanlı mokasen giyer. Fakat, yaşadıkları ortamın kaktüs ve kaya bakımından dolu olması nedeni ile Ova Kızılderilileri daha çok sert tabanlı mokasen kullanırlardı. Mokasenlerin rengi ise, genellikle kahverengi ve tek renk olurdu. Kirpi işi mokasen süslemelerinde sık görülen bir işlemedir. Avrupalılar tarafından Ticaret karakollarına boncukların getirilmesi ile boncuk işi mokasenler yapılmaya başladı. Düz ve topuksuz yapısı ve rahatlığı ile dikkat çeken makosenler, uzun yıllar boyunca kullanılmış ve günümüzde de yeni ayakkabılar için bir tasarım fikri sunmuştur.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

İç Anadoludaki kum fırtınasının perde arkası 1950lere geri mi dönüyoruz

İç Anadolu'daki kum fırtınasının perde arkası! 1950'lere geri mi dönüyoruz?

#Kum Fırtınası
Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi

Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi?

#Ünlülerin Okul Fotoğrafları
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs