Makosen ne demek, ne anlama geliyor? Makosen kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Makosen kelimesi esas olarak bir ayakkabı çeşidi için kullanılmaktadır. Bahsedilen ayakkabı çeşidinin kullanımı da günümüzde oldukça yaygın bir hal almaktadır.

Makosen Kelimesinin Türk Dil Kurumu’na Göre Anlamı Nedir?

Makosen kelimesi, dilimizde sık sık kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Makosen kelimesinin hangi kökene bağlı olduğuna bakıldığında bu kelimenin Fransızca kökenli olduğu görülmektedir. Bu kapsamda makosen kelimesi Türkçe içerisine Fransızcadan geçmiştir. Makosen kelimesinin Türk dil Kurumu içerisinde iki tane anlamı bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu içerisinde yer alan anlamları şu biçimdedir:

Kuzey Amerika Kızılderililerinin giymiş olduğu deriden yapılan, tek parça ayakkabı

Kısa ökçeli olan, bağsız ayakkabı

Şeklinde sıralanmaktadır.

Makosen Nedir?

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Makosen kelimesi, Algonkinler'in deriden yapılmış olan tek parçalı ayakkabılarına denmektedir. Makosen, Kuzey ABD yerlilerinin arasında yaygın olmakla beraber Kuzey Asya'da bulunan bazı topluluklar da buna benzer ayakkabılar giymekteydi. Bir tanesi tek parça deriden yapılmış olan, ökçesi ve sırtı dikişli; diğeri ise tabanı meydana getiren bir deri parçası ile uzun bir deri konçtan elde edilen iki ayrı şekli bulunmaktadır.