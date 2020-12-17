Makinist nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Makinist olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Makinistleri gören insanlar hem onların iş disiplinlerine hem de ağır bir sorumluluk altında başarı ile çalışmalarına hayranlık duyuyor. Özellikle küçük çocukların araçlara duydukları sevgi ve ilgi, ileride makinist olma kararı vermelerini sağlıyor. Ailesi içinde makinist olarak çalışan kişileri gören gençlerde bu mesleğe yönelmeyi tercih edebiliyor. Zor ve özverili bir meslek olan makinistlik zeki, yetenekli ve sorumluluk sahibi gençleri bekliyor.

Makinist Nedir?

Makinist, yolcu ve yük treninin zamanında çalıştırılması ve güvenli bir şekilde yolculuk edilmesini sağlayan kişidir. Makinistler, her zaman treni en iyi şekilde kullanan kişiler olarak mesleki bakımdan tanımlanırlar. Makinistler aynı zamanda yolculuk esnasında karşılaşılan çeşitli arıza ve problemleri de çözebilen kişilerdir. Bir trenin yola çıkış anından yolculuğu bittiği zamana kadar geçen sürecin kontrolü makiniste aittir. Bu sebeple bu kapsamda meydana gelen her türlü problem ve şikayetler makinistler tarafından kontrol altına alınmaktadır.

Makinist Ne İş Yapar?

Makinistler, trenlerin güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlarlar. Güvenli bir ulaşım hizmeti için etkin bir rol üstlenirler. Tren seferi süresince yolcuların ve yolculuğun güvenilirliğini sağlamakla sorumludurlar. Şehirlerarası yük taşıyan trenleri kullanan makinistler, o yüklerin güvenilir bir biçimde teslimatının yapılmasını sağlarlar. Yolcu trenlerini kullanan makinistler ise yolculuk esnasında yolcuların inecekleri duraklarda durarak yolcuların güvenilir olarak inmelerini sağlar. Makinistler, yolculuk sırasında trenlerde meydana gelen arıza ve sorunları başarılı bir şekilde çözerler.

Makinist Nasıl Olunur?

Makinist olmak için öncelikle gerekli eğitimlerin alınması şarttır. Üniversitelerin Elektronik Teknolojisi, Makine, Raylı Sistemler Makinistlik, Raylı Sistemler Elektrik Elektronik Teknolojisi, Raylı Sistemler Makine Teknolojisi ve Otomotiv Teknolojisi gibi önlisans programlarını bitirmeleri gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda (TCDD) görev almak isteyenler, hizmet içi eğitim programlarına katılırlar. Eğitime katılmak isteyen kişilerin taşıması gereken şartlar şöyledir:

- 35 yaşını geçmemek,

- İlgili önlisans programlarından mezun olmak,

- Kamu Personel Seçme Sınavı P93 puan türünden (Önlisans) 60 ve üzeri puan almak,

- Görme ve işitme duyuları sağlıklı olmak,

- Erkek adaylar için asker yükümlülüğü bulunmamak, askerliğini tamamlamış, tecil ettirmiş veya askerlikten muaf olmak.

Makinist Olma Şartları Nelerdir?

Makinist olmak için gerekli olan eğitim ve ilgili şartların dışında makinistlerde aranılan özellikler şöyle sıralanabilir:

- İşitme ile ilgili bir rahatsızlığı bulunmamak,

- Renkleri ayırt etmeye engel oluşturan bir göz kusuruna sahip olmamak,

- Hızlı ve etkili karar verebilmek,

- Elektrikli alet, ekipman ve ölçüm aletlerinin kullanımı gerçekleştirecek teknik bilgiye haiz olmak,

- Sürekli ayakta durabilecek veya yürüyebilecek fiziki yeterliliği gösterebilmek.

Makinistin Görevleri Nelerdir?

- Yolculuk süresince meydana gelen aksaklıkları raporlamak,

- Yolculuk esnasında arıza meydana geldiği takdirde gereken tamiratları yapmak, tamir yapılamıyorsa yolcu ya da yük tahliyesini yapmak,

- Soğuk hava koşullarında trenin ısınmasını sağlamak,

- Enerji tasarrufuna özen ve dikkat göstermek,

- Tren güvenlik sistemlerinin çalışır durumda olmasını kontrol etmek,

- Tüm ekipman kalitesinin şartnamelere uygun olmasını sağlamak,

- El aletlerinin uygun bakımını ve kullanımını sağlamak,

- İşitme ve göz koruması gibi uygun kişisel koruyucu ekipmanlarını giymek,

- İş güvenliği prosedürlerine uygun hareket etmek.

Makinist Maaşları Ne Kadar?

Makinist maaşları çalışanların kıdemi, eşinin çalışıp çalışmaması, çocuk sayısı ve çocuklarının yaşlarının 6 yaşından küçük olup olmaması gibi hususlara bağlı olarak değişiklik göstermektedir. 2020 yılında ortalama 3 bin 550 TL maaş almaktadırlar. Evli ve çocuğu olan makinist yardımcıları ise ortalama 4 bin 350 TL maaş almaktadırlar.

Makinist İş İmkanları Nelerdir?

Makinistler, genellikle TCDD, şeker fabrikaları, demir çelik fabrikaları ve şehir içi raylı sistem yolcu taşımacılığında çalışabilirler. Kitle taşımacılığında en güvenli ve ekonomik ulaşım araçları trenlerdir. Demiryollarının gelişmesi ve modernleşmesi paralelinde raylı sistemlerde daha fazla makinistin çalışması söz konusu olacaktır.