Makine Ve İmalat Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Makine ve imalat bölümü makine mühendisliğinin bir alt bölümü ayrı bir alanı olarak düşünülebilir. Bir endüstriyel ürünün imal edilmesi sırasında çok sayıda aşama gerçekleşir. Bu aşamaların her birinde ise alanında uzman olan kişilerin idare etmesiyle yönetilmektedir. İmalat mühendisliği aynı şekilde üretim sektörü için oldukça önemli olan mühendislik alanlarından biridir.

Makine ve İmalat Mühendisliği Nedir?

Hem makine mühendisliği hem de imalat mühendisliği iki ayrı önemli bölümlerdir. Fabrikaların ve şirketlerin makine ve imalat mühendislerine aynı anda ihtiyaç duyabildiklerinden dolayı bu bölüm oluşturulmuştur. Makine ve imalat mühendisliği bir makine mühendisliğinin alt dalıdır. Makine ve imalat mühendislerinden hem ayrı işler yapmakta hem aynı işleri de yapmaktadır.

Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir?

Makine ve İmalat Mühendisliği bölüm amacı temel imalat, temel mühendislik ve makine eğitimlerini çalıştıkları kurum içinde etkili bir şekilde kullanabilecek olan, içinde bulundukları durumda ve sektöre, içinde bulundukları kuruma fayda, katkı sağlayacak olan kişisel bilimsel eğitimler ile yetiştirebilmektir.

Makine ve İmalat Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Makine ve İmalat Mühendisliğinden mezun olan bir kişi çalıştığı kurum içinde kullanılan makineleri denetler. Makinelerin analiz edilmesini sağlar. Üretimin planlanmasını, üretim de verimlilik analizini, üretim süreçlerinin iyileştirilmesini, malzeme ihtiyaçlarının giderilebilmesini ve personellerin organize edilmesini sağlarlar.

Makine ve İmalat Mühendisliği Kaç Yıllıktır?

Makine ve İmalat Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans eğitimi ile verilmektedir. Makine ve İmalat bölümünden mezun olunabilmesi için en az 240 AKTS haklarının doldurulması gerekmektedir. Aynı zamanda üniversitelere ait mezuniyet koşullarının yerine getirilebilmesi gerekmektedir.

Makine ve İmalat Mühendisliği Okumak İçin Ne Gerekmektedir?

Bir kişinin makine ve imalat mühendisliğinde okuması için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin öğrenciye yapmış olduğu sınavlar sonucunda bu bölüme yerleştirilmesi gerekmektedir.

Makine ve İmalat Mühendisliği Öğretimi İngilizce mi?

Makine ve imalat mühendisliği bölümü Türkiye genelinde Türkçe olan bir bölümdür. Fakat bazı üniversitelerde İngilizce olarak okutulabilmektedir. İngilizce olan makine ve imalat mühendisliği bölümlerinde İngilizce hazırlık sınıfı isteğe bağlı olarak okutulabilmektedir.

Makine ve İmalat Mühendisliği Hangi Puan Türüyle Öğrenci Alıyor?

Makine ve imalat mühendisliği sayısal olan bir bölümdür. Sayısal bölüm olduğu için üniversiteye giriş sınavı sonucunda alının sayısal puan türüyle öğrenci alımı yapmaktadır.

Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Makine ve imalat mühendisliği bölümünde öğrenciler 8 dönem boyunca eğitim alırlar. Makine ve imalat mühendisliği öğrencileri tüm eğitim dönemleri boyunca temel mühendislik, makine, üretim ve ileri matematik üzerine çok sayıda ders ile karşı karşıya kalırlar. Makine ve imalat mühendisliği bölümünde öğrenciler genel olarak;

Genel Fizik

Genel Kimya

Genel Matematik

Mekanizma Tekniği

İmalat Mühendisliğinde bilgisayar Uygulamaları

Üretim Planlama

Mekanik Ölçme

Temel Kalıpçılık Teknolojisi

Malzeme Bilgisi

Makine ve İmalat Mühendisliğine Giriş dersleri başta olmak üzere çok sayıda dersten 4 yıl süresince sorumlu olacaklardır. Makine ve imalat mühendisliği bölümünde okuyan öğrenciler başta bu dersler olmak üzere tüm derslerden başarılı oldukları takdirde lisans diplomalarını alacaklardır. Diplomasını alan öğrencilere “Makine ve İmalat Mühendisi” unvanı verilecektir.

Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümünün İş İmkanları ve İş Olanakları Nelerdir?

Makine ve imalat mühendisleri çok sayıda özel sektör ve kamu sektöründe çalışabilecek iş olanakları bulabilirler. Makine ve imalat mühendisliği bölümünün mezunları için çok sayıda çalışabilecek sektör bulunur. Makine ve İmalat mühendisliği bölümünden mezun olan kişilerin en sık çalıştıkları sektörler otomotiv sektörü ve üretim sektörüdür. Aynı zamanda makine ve imalat mühendisleri eğer bir devlet kurumunda çalışmak isterse Kamu Personeli Seçme Sınavından yeterli düzeyde puan aldıktan sonra yapacağı tercihler sonucunda ilgili birime atanması gerekmektedir. Bu nokta KPSS puanı oldukça önem taşımaktadır.

Makine ve İmalat Mühendisleri Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilirler?

Makine ve imalat mühendisleri çok sayıda üretimin yapıldığı hem özel hem de kamu sektöründe iş bulabilirler. Aynı zamanda hem özel hem de kamu kurumlarındaki otomotiv sektöründe çalışabilmektedirler.