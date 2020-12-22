Makine Mühendisi nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Makine Mühendisi olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Makine, İtalyanca kökenli bir kelimedir. İtalyancadan dilimize geçmiş olan makine kelimesi anlamı aygıt, mekanizma ve makaralı çalışan kaldıraç gibi farklı şekilde verilmektedir. Mühendis, Arapça kökenli bir kelimedir. Arapçadan dilimize girmiş olan mühendis kelimesi, arazi ölçen anlamına gelmektedir.

Makine Mühendisi Nedir?

Üniversitelerin ilgili bölümlerinde almış olduğu temel fizik prensipleri ile birlikte malzeme teknolojilerini de kullanarak bakım, onarım, tasarım konularında çözümler sunan kişilerdir. Fiziksel olarak düşünülen fikirleri matematiksel kavramlar ile modelleyerek çözümleme işlemlerini gerçekleştirmektedirler.

Makine Mühendisi Ne İş Yapar?

Farklı sanayi kollarında görevleri olan makine mühendisi, makine kullanımı ile ilgili danışmanlık yapabilmektedir. Makine tasarımı sırasında gerekli detaylarda görev almaktadırlar. Teknolojik cihazların hazırlanma aşamasında bulunmaktadırlar. Analitik çözümler üreterek mekanik sistemlerde gerekli analizleri tamamlamaktadırlar.

Makine Mühendisi Nasıl Olunur?

Üniversitelerin mühendislik fakültelerinin araştırılması gerekmektedir. Üniversite sınavında mühendislik fakültesi için istenen sayısal puanın tutturulması önemlidir. Mühendislik fakülteleri makine mühendisliği bölümüne öğrenci almaktadır. 4 yıllık makine mühendisliği eğitimi bulunmaktadır. Mühendislik okumak isteyen kişilerin endüstriyel çizimi konusunda yetenekli olması gerekmektedir. Sayısal alanda kendini geliştirmiş olan kişiler makine mühendisliğine yatkın olmaktadır. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans sınavı ve yabancı dil sınavına girebilirler. Bu sayede makine mühendisliği için eğitime devam ederek kaliteli mühendisler yetiştirmek adına akademik kariyer yapabilirler. Yüksek lisans ardından doktoraya başvurarak kadroya giren mühendisler öğrencileri yetiştirmeye başlamaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak mühendisler üniversitenin lisans bölümünü tamamladıktan sonra sözlü sınava alınmaktadır. Kendini ifade etmek ve eğitim süreci ile ilgili bilgiler ön plana çıkmaktadır. Gerekli kriterler tamamlandıktan sonra makine mühendisi olarak işe başlamaktadırlar.

Makine Mühendisi Olma Şartları Nelerdir?

Makine mühendislerinin, mühendislik fakültelerinde lisans eğitimi tamamlamış olması gerekmektedir. Ayrıca hesap işlerinde başarılı, uzun sürecek işlerde odaklanma sorunu yaşamayan, ekip çalışmalarına yatkın, bilgisayar başında saatlerce çalışabilecek kişiler olmalıdır.

Makine Mühendisi Görevleri Nelerdir?

Günümüzün en önemli konularından olan iş sağlığı ve güvenliği konusunda mühendislerin hassas davranması gerekmektedir. Uygun olarak bulunan yöntemleri doğru uygulama ve sonucunda kaliteli hizmet çıkarmak ilk görevleri arasındadır. Çeşitli taşıtlarda kullanılan mekanik sistemlerde makine mühendislerinin görüşlerine başvurulmaktadır. Bu nedenle sistemlerin üretim aşamasında mühendisler çözüm önerileri ve oluşabilecek riskleri değerlendirmektedir. Isıtma, soğutma ve havalandırma gibi sistemlerin tasarımı, imalatı ve uygulanması safhalarında fikirlerini sunmaktadır.

Makine Mühendisi Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde görev yapan ve yeni mezun makine mühendisleri için 2.400 TL maaş uygun görülmektedir. İlerleyen zamanda mühendislerin firma için yaptıkları işler doğrultusunda en düşük maaş olma statüsünden çıkmaktadır. Ortalama olarak makine mühendislerinin maaşı aylık 4.350 TL olarak belirlenmiştir. Tecrübesi olan ve belli bir süredir aynı sektörde makine mühendisliği yapan kişiler için ortalama maaş bu şekildedir. Alanında uzman olan mühendisler ise en yüksek maaş 6.350 TL olmaktadır.

Makine Mühendisi İçin İş İmkanları Nelerdir?

Makine Mühendisi üretim aşamasındaki herhangi bir ürün, sistem veya malzemenin tasarım sorumluluklarını üstlenmektedir. Üretimi başlanan mekanik sistemlerin kalite kontrolünde mühendisin görevi bulunmaktadır. Bu nedenle üretim yapan firmalarda makine mühendisine ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca ulaşım araçları yapan firmalar, farklı tesisat ürünleri üreten fabrikalar ve son dönemlerde otomotiv sektöründe de makine mühendisleri için iş imkanları bulunmaktadır.