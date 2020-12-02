Makine Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Makine bölümü, kamu sektöründe ve özel sektörde makine üretiminde çalışacak deneyimli ve nitelikli kişileri yetiştirir.

Makine Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Üniversitelerdeki makine bölümü kamu ve özel sektörde çalışacak deneyimli ve nitelikli eleman yetiştirirler. Sektöre katkı sağlayan ve çeşitli makineler ile çalışabilecek makine bölümünden anlayan personellere eğitim verilir.

Makine Nedir?

Makine bölümü, bu sektörde çalışacak olan makine teknikerlerini yetiştirir. Bunun yanı sıra özel sektörde ve kamu sektöründe çalışan makinelerin bakımı ve toparlanması da bu kişiler tarafından yapılır.

Makine Bölümünün Amacı Nedir?

Makine bölümünün amacı kamu sektöründe ve özel sektörde çalışacak nitelikli personelleri yetiştirir. Makine bölümünün amacı makine bölümlerinde çalışacak donanımlı makine teknikerleri mezun eder.

Makine Mezunu Ne İş Yapar?

Bu bölümlerden mezun olan kişiler makine ön lisans eğitimini başarı ile bitiren kişiler kamu ve özel kuruluşlarda teknik ara eleman olarak çalışırlar. Bunun yanı sıra makine bölümünden mezun olan kişiler makine bakımlarını ve tadilatlarını yaparlar.

Makine Kaç Yıllıktır?

Makine bölümü üniversitelerdeki meslek yüksekokuluna bağlı olarak hizmet vermektedir. Aynı zamanda makine bölümünde iki yıllık ön lisans eğitimi verilir. "Makine ön lisans diplomasını" elde ederek mezun olan kişiler "Makine Teknikeri" unvanı alıyor.

Makine Okumak İçin Ne Gereklidir?

Makine bölümünde okumak isteyen kişilerin Matematik dersine ve fizik dersine ilgisi olmalıdır. Disiplinli ve sorumluluk sahibi kişiler bu noktada önemli başarılar elde edebilirler. Aynı zamanda makineler ile ilgili çalışmaların da doğru bir şekilde yapılması gerekir.

Makine Öğretimi İngilizce midir?

Üniversitelerdeki makine bölümlerinde öğretim dili Türkçe olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra teknik terimlerin bilinmesi için bu bölümde başlangıç seviyesinde İngilizce eğitim verilmektedir.

Makine Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Üniversitelerin meslek yüksekokullarına bağlı olan makine bölümü Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile öğrenci almaktadır. Bunun yanı sıra bu bölümde okumak isteyen öğrenciler üniversite sınavında Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler sorularını cevaplarlar. Bu sayede istenilen puan alındığında bölüm tercihi de doğru şekilde yapılabilir.

Makine Bölümü Dersleri Nelerdir?

Üniversitelerde bulunan makine bölümünde teknik resim, fizik, temel imalat işlemleri, bilgisayar destekli çizim ve makine meslek resmi dersleri verilmektedir. Ayrıca bu bölümde eğitim gören öğrenciler enerji yönetimi, ölçme ve kontrol, bilgisayar destekli imalat, malzeme teknolojisi ve mukavemet gibi derslerden sorumlu olurlar.

Makine Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Makine bölümünden mezun olan kişiler için iş olanakları oldukça yüksektir. Bu bölümü başarılı bir şekilde bitiren kişiler "makine Önlisans Diplomasını" elde edebilirler. Bunun yanı sıra diplomasını alan kişilere de "Makine Teknikeri" unvanı verilir. Mezunlar da kendi alanlarında makine bakım ve onarım işlemlerini yaparak proje çizimleri yapabilirler.

Nerelerde İş Bulabilir Ve Çalışabilir?

Üniversitelerin makine bölümlerinden mezun olan kişiler özel sektörde ve kamu sektöründe iş bulabilirler. Bunun yanı sıra kendi alanlarında çalışmalar yapan makine bölümü mezunları çoğu zaman özel sektördeki şirketlerde ve büyük firmalarda görev alabilirler. Teknik ara eleman olarak görev yapan mezunlar makine mühendislerinin tasarımını yaptığı makinelerin teknik resimlerini de çizebilirler. Böyle işlerde kariyer imkanına da sahip olurlar.

Makine Çalışma Alanları Nelerdir?

Makine bölümünden mezun olan kişiler kendi alanlarında çalışma imkanına sahip olurlar. Makine mühendislerinin tasarımını yaptığı makinelerin teknik resimlerini çizen makine teknikerleri parçaları da uygun yerlere yerleştirerek montajı tamamlarlar. Aynı zamanda gerektiği durumlarda makine teknikerleri makinelerin bakım ve onarımlarının da yapılması gerekir. Bu bölümden mezun olanlar için iş alternatifleri oldukça yüksektir.

Makine Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Türkiye genelinde pek çok üniversitede makine bölümü bulunmaktadır. Özellikle Ege Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Beykent Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesinde makine bölümü bulunmaktadır. Aynı zamanda bu bölümde eğitim görmek isteyen kişiler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, İstanbul Aydın üniversitesi ve Marmara üniversitesini tercih edebilirler. Üniversite sınavından alınan puana göre bölüm ve üniversite tercihi de yapılmalıdır.