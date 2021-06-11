Makina nasıl yazılır? TDK'ya göre makine mi makina mı? Makina yazımı
Çeşitli iş kollarında ve günlük yaşamda sıklıkla kullanılan makine kelimesi dilimize İtalyancadan geçmiştir. Belli bir sistemde çalışan ve çeşitli parçalardan oluşan mekanizmaların tamamına makine adı verilir. 19. yüzyılda literatüre girmiş olan kelimenin orijinali ''macchina'' şeklinde yazılır. TDK'ya göre makine mi makina mı? İşte, tüm detaylar.
Makine kelimesinin diğer Avrupa dillerindeki yazımı ise şu şekildedir:
İngilizce - Machine / Almanca - Maschine / İspanyolca - Maquina
TDK'ya Göre Makine mi, Makina mı?
Makine kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan bir kelime olmasına karşın, yazımı birçok kişi tarafından karıştırılan kelimeler arasında yer alıyor. Kelimenin yanlış yazılması aynı zamanda yanlış telaffuz edilmesine de neden oluyor. TDK'ya göre makine kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir:
MAKİNE - Doğru
Birçok kişi tarafından yazılan MAKİNA ise sık yapılan hatalardan biridir.
Öz Türkçe olan kelimelerin neredeyse tamamı büyük ünlü uyumu kuralına uyar. Ancak dilimize İngilizce, Fransızca ve İtalyanca gibi Avrupa dillerinden geçmiş olan kelimeler için bu kural geçerli değildir. İtalyanca kökenli bir kelime olan Makine de bu sözcükler arasında yer alıyor.
Türkçe dil bilgisi kurallarına göre Makine büyük ünlü uyumu kuralına uymaz. Buna karşın kelimenin doğru yazımı MAKİNE şeklinde olmalıdır.
Örnek Cümleler:
1- Bulaşık makinesi iki gün önce bozuldu - Doğru
2- Bu makinayı kaç günde tamir edebilirsiniz? - Yanlış