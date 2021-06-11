Makina nasıl yazılır? TDK'ya göre makine mi makina mı? Makina yazımı

Makine kelimesinin diğer Avrupa dillerindeki yazımı ise şu şekildedir:

İngilizce - Machine / Almanca - Maschine / İspanyolca - Maquina

TDK'ya Göre Makine mi, Makina mı?

Makine kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan bir kelime olmasına karşın, yazımı birçok kişi tarafından karıştırılan kelimeler arasında yer alıyor. Kelimenin yanlış yazılması aynı zamanda yanlış telaffuz edilmesine de neden oluyor. TDK'ya göre makine kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir:

MAKİNE - Doğru

Birçok kişi tarafından yazılan MAKİNA ise sık yapılan hatalardan biridir.

Öz Türkçe olan kelimelerin neredeyse tamamı büyük ünlü uyumu kuralına uyar. Ancak dilimize İngilizce, Fransızca ve İtalyanca gibi Avrupa dillerinden geçmiş olan kelimeler için bu kural geçerli değildir. İtalyanca kökenli bir kelime olan Makine de bu sözcükler arasında yer alıyor.

Türkçe dil bilgisi kurallarına göre Makine büyük ünlü uyumu kuralına uymaz. Buna karşın kelimenin doğru yazımı MAKİNE şeklinde olmalıdır.

Örnek Cümleler:

1- Bulaşık makinesi iki gün önce bozuldu - Doğru

2- Bu makinayı kaç günde tamir edebilirsiniz? - Yanlış