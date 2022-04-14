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Make 2. Ve 3. Hali Nedir? Make Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Make 2. Ve 3. Hali Nedir Make Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

İngilizce öğrenimi sırasında en çok zorlanılan konulardan birisi de fillerin zaman kavramlarına göre değişimidir. Türkçe ile kıyaslandığı fillerin zaman kavramları karşısında aldıkları haller karıştırılabilmektedir. Bu kelimelerden biriside Türkçe yapmak anlamına gelen make fiilidir. Make fiilinin 2. ve 3. hali nedir? 2. ve 3. haline örnek cümleler nelerdir detayları ile derledik.

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 Make fiili birçok İngilizce cümle içinde geçmekte ve kullanılmaktadır. Bu sebeple de zaman kavramları karşısındaki değişimleri iyi bilinmelidir. 

 Make 2. ve 3. Hali Nedir? 

 Geçmişte yaşanan ya da yaşadığımız bir olaydan bahsediliyorsa make fiilinin 2. hali söz konusudur. Past simple tense olarak belirtilen bu zaman dilimi ile ilgili cümlelerde make fiilinin 2. hali olarak "made" kullanılmaktadır. 

 Make fiilinin 2. hali ile 3. hali aynı şekilde geçmektedir. Made olarak yalnızca past perfect tense ya da present perfect tense geçerli ise kullanılmaktadır. 

 Make Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler 

 Make fiili 2. ve 3. hallerinde yazılışları aynıdır. Ancak bazı kurallara göre yazılışları değişmektedir. Örneğin; 2. halinde olumlu cümlelerde made olarak olumsuz cümlelerde ise didn't make şeklinde kullanılmaktadır. Soru cümlelerinde ise did + özne + make şeklinde kullanılmaktadır. 

3. halinde eğer present perfect tense ise özneye göre farklı şekillerde yazılmaktadır. Örneğin; özne I, you, we, they ise have made şeklinde kullanılmaktadır. Eğer özne he, she, it ise has + made şeklinde kullanılmaktadır. Eğer zaman dilimi past perfect tense ise özne fark etmeksizin had + made şeklinde kullanılmaktadır.

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