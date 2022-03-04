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Makbul ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre makbul kelimesinin anlamı

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Makbul ne demek, ne anlama gelir TDKya göre makbul kelimesinin anlamı

Sözcük türlerinin taşıdığı anlamlarla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen birçok kişi bulunuyor. Araştırılan makbul sözcüğünün hangi anlamları olduğu öğrenilmek isteniyor. Dolayısıyla bireyler makbul kelimesini farklı kaynaklarda araştırarak anlamlarını öğrenmek istiyor. TKD'ya göre makbul sözcüğünün karşılıkları merak ediliyor. Makbul ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre Makbul kelimesinin anlamıyla ilgili detayları derledik.

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Makbul sözcüğünün kullanımı günümüzde çok yaygındır. Makbul sözcüğü aynı zamanda Arapça kökenli olan bir kelime türüdür. TDK'ya göre makbul kelimesi, kabul edilen anlamında kullanılıyor.

 Makbul Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Günümüzde kişilerin tercih ederek kullandığı sözcüklerin birçok anlamı olabiliyor. Farklı kökenli olan kelime türleri özellikle daha çok ilgi görüyor. Bireyler ilk kez duydukları Arapça kökenli sözcüklerin tamamını araştırabiliyor. Merak edilen makbul sözcüğü de, kişilerin araştırma yaparak öğrenmek istediği bir bilgidir. Makbul sözcüğünün sözlük karşılıklarıyla ilgili yapılan birçok araştırma bulunuyor. Merak edilen makbul kelimesi, kabul edilen ve beğenilen anlamlarıyla kullanılan bir kelimedir.

 TDK'ya Göre Makbul Kelimesinin Anlamı

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 Anlam yönünden ele alınan makbul sözcüğünün TDK'da farklı anlamları bulunuyor. Bireyler anlam araştırması yaparken makbul sözcüğünün detaylarına da ulaşabiliyor. Anlamı TDK'da bulunan sözcükler arasında makbul kelimesi de bulunuyor. Bireyler TDK üzerinden makbul sözcüğünü aratarak doğru anlamlarına ulaşabiliyor. Makbul sözcüğünün TDK'da farklı anlamları bulunuyor. TDK'ya göre ilk anlamı kabul edilendir. Makbul sözcüğünün ikinci anlamı ise, beğenilendir.

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