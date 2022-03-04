Makbul ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre makbul kelimesinin anlamı

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Makbul sözcüğünün kullanımı günümüzde çok yaygındır. Makbul sözcüğü aynı zamanda Arapça kökenli olan bir kelime türüdür. TDK'ya göre makbul kelimesi, kabul edilen anlamında kullanılıyor.

Makbul Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Günümüzde kişilerin tercih ederek kullandığı sözcüklerin birçok anlamı olabiliyor. Farklı kökenli olan kelime türleri özellikle daha çok ilgi görüyor. Bireyler ilk kez duydukları Arapça kökenli sözcüklerin tamamını araştırabiliyor. Merak edilen makbul sözcüğü de, kişilerin araştırma yaparak öğrenmek istediği bir bilgidir. Makbul sözcüğünün sözlük karşılıklarıyla ilgili yapılan birçok araştırma bulunuyor. Merak edilen makbul kelimesi, kabul edilen ve beğenilen anlamlarıyla kullanılan bir kelimedir.

TDK'ya Göre Makbul Kelimesinin Anlamı

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