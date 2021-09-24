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Makarna Türleri Ve İsimleri Nelerdir? En Sağlıklı Makarna Hangisidir?

Makarna Türleri Ve İsimleri Nelerdir En Sağlıklı Makarna Hangisidir

Makarna İtalyan mutfağının en temel besinleri arasında yer alır. Türkiye’de çok sık tüketilen besinler arasında yer alır. B vitamini ve protein oranı çok yüksektir. Her yaştan kişinin soslu veya sossuz severek tükettiği makarnanın pek çok çeşidi bulunur. Makarna türleri ve isimleri nelerdir sizler için derledik.

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 İtalyan mutfağının en temel besini olan makarna ilk defa, 1154 yılında Sicilya’da ortaya çıktı. Soslu ya da sade olarak da tüketilebilen makarnanın pek çok çeşidi bulunur. Aynı zamanda makarna, Türkiye’de de çok sık tüketilen besinler arasında yer alır. 

 Makarna Türleri ve İsimleri Nelerdir? 

 Ülkemizde ve tüm dünyada 7'den 77'^ye herkesin severek tükettiği besinler arasında yer alan makarnanın soslu ve sossuz tüketilebilecek pek çok çeşidi bulunur. Bu markana çeşitlerinden bazılarının isimleri ise, Kelebek, Burgu, Mantı, Penne, Mantı ya da Midyedir. Peynirli, zeytinli, kıymalı, salçalı ve daha bir sürü sos çeşidi ile lezzetlendirilerek tüketilen makarnanın yapılışı da çok basittir. Makarnalar pek çok farklı isim ve özellikleri ile ön plana çıkıyor. Bazı insanlar, bu makarna çeşitlerini klasik bir şekilde hazırlarken bazıları ise, çok özel soslar ile lezzetlendirerek tüketmeyi tercih edebilir. Başlıca makarna türleri ise; 

Spagetti: İtalyan kökenli bir besin olan en ince ve uzun makarna türüdür. Doğru haşlanma süresi ile dibi tutmaz ve yanmaz, harika soslar eşliğinde tüketilir. 

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Linguine: Spagetti gibi uzundur bir görünümü vardır. Ama hafif yassı bir şekle sahiptir. Pesto sosu ve krema ile birlikte aynı zamanda peynir ya da et gibi şarküteri ürünleri ile etkileyici bir lezzet sunar. 

Fettucini: Uzun ve yassı bir makarna çeşidi olarak ön plana çıkıyor. Diğer bir deyişle Türkiye'de bulunan büyüklerin yaptığı kesme makarnanın uzun hali olarak dile getirilir. Kremalı sos eşliğinde sunulduğunda çok güzel bir yemek seçeneği olur. 

Lazanya: Yaprak şeklindeki bir makarna çeşididir. Kısa süre içinde kaynar suda haşlanır. Aynı zamanda sebzelerde kıyma kullanılarak kat kat şeklini alır. 

Burgu (Fusilli) : Makarna denildiği zaman ilk akla gelen çeşitlerden birisidir. Kıvrımları her türlü sosa rahatlıkla tutunma özelliği katan burgu makarna sade ya da çeşitli soslarla tüketilebilir. 

Penne: Penne Türkiye’de düdük markarna ismi ile de de bilinir. Penne, kalın ve ince kesme bir makarna çeşididir. Orta kısmı boş, uç kısımları ise, yoğun ve küt makarna tadı içerir. İtalyanca'da "Penne Rigate" olarak telaffuz edilen Penne makarnanın içi boştur. 

Kelebek: Sevimli şekli ile özellikle de çocukların en sevdiği makarnalar arasında yer alır. Kıvrımlı bir şekli ve iki kanadı vardır. İtalyanca ismi ise, “farfalle”dir. Makarna salatasının ve yoğurt soslu makarnalar için en çok tercih edilen makarna çeşitleri arasında yer alır. Şekli nedeni ile çeşitli salatalarda da karşımıza çıkar.

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Ravioli: Diğer bir adı ile mantı olarak da bilinir. İnce makarna hamuru ile sarılmış olan bir dolgu içeren makarna türüdür. Genellikle de et suyunda ya da çeşitli soslarla servis edilir. İtalyan mutfağında bu makarna, geleneksel bir yiyecek olarak da ortaya çıkar. Mantı yaygın olarak kare bir şekle sahip olmasına rağmen, dairesel ve yarı dairesel şekiller de dahil olmak üzere başka şekillerle de yapılabilir. 

En Sağlıklı Makarna Hangisidir? 

 Makarna, yumurta, süt, un gibi temel besin maddeleri ile yapılan bir yiyecek olduğu için oldukça besleyici ve sağlıklı bir besindir. Son zamanlarda sıkça yapılan sebzeli makarnalar, en çok tercih edilen ve en sağlıklı makarnalar arasında yer alır.

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