Mai Ve Siyah kitabını kim yazmıştır? Mai Ve Siyah kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Mai ve Siyah kitabı 1897 yılında Osmanlı döneminde yayınlanmış bir kitaptır. Mai ve Siyah kitabı toplam 328 sayfalık bir kitaptır. Yazarın yazmış olduğu en önemli eserler arasında Mai ve Siyah kitabı yer almaktadır. Bu kitap servet-i fünun döneminin bir ebedi manifestosu olarak da değerlendirilmektedir.

Mai ve Siyah Kitabı Konusu ve Anafikri

Mai ve Siyah kitabının konusu genç bir şairin siyah felaketlere düşüşünü anlatır. Bu kitabın ana fikri ise insan hayatlarına çıkan her türlü zorluğa karşı ne pahasına oluırsa olsun mücaadele etmelidir. Boş hayallere ise kapılmamalıdır.

Mai ve Siyah Kitabını Kim Yazmıştır?

Mai ve Siyah kitabının yazarı Halit Ziya Uşaklıgil'dir.

Mai ve Siyah Özet

Ahmet okul hayatında son sınıfa geçtiğinde babası vefat eder. Bir kız kardeşi ve bir de annesi olan Ahmet'in omuzlarına büyük yük binmiştir. Artık evin tüm maddi sıkıntılarını Ahmet çekecektir. Bu yüzden kurmuş olduğu planların hepsi yarıda kalır. Türk edebiyatına yön vermek isteyen Ahmet'in bu hayalleri yarıda kalmıştır. Ahmet eğitim hayatı boyunca Fransızca'yı öğrenir. Bundan dolayı bunu kullanarak kitap tercümanlığı yapar. Bu şekilde geçimini sağlamak ister. Zengin ailelerin çocuklarına da tek tek ders verir. Bu şekilde de geçimine katkı sağlar.

Edebiyata olan ilgisinden dolayı arkadaşları ona Mir-at-ı Şunn gazetesine girmeyi önermektedirler. Hem gazetede işe girer hem de okul hayatına devam eder. Bu şekilde hemde okulunu bitirmektedir. Gazetede yapmış olduğu çalışmalar ile birlikte iyice ün kazanmıştır. Ahmet'in hayatta iki tane arzusu vardır. Kız kardeşi olan İkbal'i iyi bir adamla evlenmesini ister. İkinci arzusu da arkadaşının kız kardeşi olan Lamia ile evlenmek ister. Lamia'a platonik şekilde aşık olan Ahmet bu aşkını kimseye söyleyemez.

Ahmet yıllardır bir eser üzerinde çalışmaktadır. Esas amacı ise bu eserini en iyi şekilde bitirerek para kazanmaktır. Ahmet'in çalıştığı gazetenin patronu ani bir hastalıktan dolayı vefat eder. Yerine ise patronun oğlu Vehbi geçer. Vehbi, Ahmet'in kardeşi kişi olan İkbal ile evlenir. İkbal'in hayatı Vehbi ile evlendikten sonra adeta kararır. Çünkü Vehbi tam bir içkici ve kumarbazdır. Eşine hiç ilgi alaka göstermez. İkbal evliliğinin ikinci ayı Vehbi'den hamile kalır. Fakat Vehbi ona o kadar kötü davranır ki bir gün İkbal'i döver. Bundan dolayı da İkbal'in karnındaki çocuk düşer.

Daha fazla dayanamayan İkbal hastalanarak yataklara düşer. Daha sonra ise hastaneye kaldırılır. Fakat hastanede tedavilere yanıt veremez. Bundan dolayı vefat eder. Ahmet ise bu saatten sonra Vehbi'ye düşman kesilir. Vehbi Ahmet'in gazetedeki işine son verir. Hayat artık Ahmet için daha zordur.

Mai ve Siyah Karakterleri

- Ahmet

- Raci

- Hüseyin

- Vehbi

- İkbal

- Lamia