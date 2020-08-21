Mahzun ne demek? Mahzun olmak nedir? Mahzun TDK kelime anlamı  

Dilimize Arapçadan geçmiş olan mahzun kelimesi pek çok yerde karşımıza çıkmaktadır. Mahzun kelimesi kelime anlamı üzgün manasına gelmektedir.

Mahzun Ne Demek?

Mahzun kelimesi eski yıllardan beri çok sık kullanılan bir kelimedir. Pek çok kişi tarafından cümle içinde kullanılsa da anlamı bazı kişiler tarafından bilinmemektedir. Uzun yıllar dilimizde var olan ve sıklıkla kullanılan mahzun kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumunda belirtilmiştir.

Günlük hayatın içerisinde, gazetelerde veya televizyonlarda karşılaştığımız mahzun kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde yer almaktadır. Arapçadan dilimize geçmiş olan mahzun kelimesi aynı anlamda üzgün anlamına gelmektedir. Üzgün kelimesi de mahzun kelimesi gibi Arapça kökenli bir sözcüktür. Türk Dil Kurumuna göre mahzun kelimesinin anlamı şu şekilde açıklanmıştır:

- Üzgün

Üzgün kelimesi aynı zamanda mahzun kelimesinin Türkçe kökenli bir karşılığıdır. Aynı anlamları taşımaktadır. Ayrıca Mahzun kelimesinden türemiş mahzun olmak deyimi kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüklerinde üzgün durumda olmak veya boynu bükülmek şeklinde açıklanmıştır. Mahzun ve mahzun olmak kelimesi ile ilgili örnek cümleleri şu şekilde açıklayabiliriz.

- Bir gün çok mağmum ve mahzunum. Bir gün ise son derece neşeliyim.

- Söylediğin sözler karşısında mahzun oldum.