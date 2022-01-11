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Mahvolduk nasıl yazılır? Mahvolduk kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Mahvolduk nasıl yazılır Mahvolduk kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Doğru bir ifade için kelimelerin en doğru şekli ile kullanılması son derece önemlidir. Hem anlam bütünlüğü açısından hem de kurallar çerçevesinde kelimelerin yazım şekillerinin doğru olması gerekir. Kaliteli bir diyalog ya da belge ancak bu şekilde hazırlanabilir. Mahvolduk kelimesinin doğru yazım şeklini ve TDK'ye göre nasıl yazılması gerektiğini sizin için derledik.

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 Mahvolduk kelimesi olumsuz bir durum söz konusu olduğunda kullanılan bir kelime türü olarak biliniyor. Mahvolduk kelimesinin doğru yazım şekli ise mahvolduk olarak belirtiliyor. Bunun dışındaki yazım biçimleri yanlış olarak değerlendiriliyor. 

 Mahvolduk Nasıl Yazılır? 

 Mahvolduk kelimesi birçok alanda kullanılan bir kelimedir. Anlam bakımından alan ve ya bölge farkı olmadan bu kelimeye rastlamak mümkündür. Mahvolduk kelimesinin doğru yazım şekli mahvolduk şeklindedir. Bitişik yazılmaktadır. Ayrı yazımı yanlış olarak kabul edilmektedir. 

 Mahvolduk Kelimesinin TDK'ye Göre Doğru Yazılışı 

 Mahvolduk kelimesinin TDK verilerine göre doğru yazım şekli mahvolduk şeklindedir. Bu kelime bitişik yazılmaktadır. Kelimenin ayrı yazılan şekilleri yanlış yazım olarak değerlendirilmektedir. Mahvolduk kelimesi ile ilgili yapılan en belirgin hata kelimenin ayrı yazılmasıdır. Her alanda sıklıkla karşılaştığımız bu kelimenin doğru bir şekilde kullanılması kaliteli bir metin belgesi ya da diyalog için gereklidir. 

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 Mahvolduk Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 Mahvolduk kelimenin cümle içinde doğru kullanımı özellikle edebi metin belgelerinin kalitesi bakımından son derece önemlidir. 

 Eğer bu iş zamanında teslim edilmez ise mahvolduk demektir.

 

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