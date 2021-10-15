Mahsus ne demek, ne anlama geliyor? Mahsus kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Mahsus kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Özel

2- Münhasır

3- Latife

4- Özgü

5- Has

6- Kasten

7- Bile İsteye

8- Sözde

9- Belli

10- Aşikar

Mahsus Ne Demek?

yüzyılda literatüre giren mahsus kelimesinin sözlük anlamı has, özel ve hususidir.

Mahsus Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre Mahsus kelimesinin üç farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Bir kişiye ya da bir topluluğa özel olarak ayrılmış

İkinci Anlamı: Hiçbir zorlamada olmadan, bile isteye, kasıtlı bir şekilde

Üçüncü Anlamı: Muziplik olsun diye ya da karşı tarafı güldürmek için söylenen söz

Mahsus Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Her insanın kendisine mahsus birtakım özellikleri vardır.''