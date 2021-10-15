Mahsus ne demek, ne anlama geliyor? Mahsus kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Mahsus kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Özel
2- Münhasır
3- Latife
4- Özgü
5- Has
6- Kasten
7- Bile İsteye
8- Sözde
9- Belli
10- Aşikar
Mahsus Ne Demek?
Mahsus Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?
TDK'ya göre Mahsus kelimesinin üç farklı anlamı vardır:
İlk Anlamı: Bir kişiye ya da bir topluluğa özel olarak ayrılmış
İkinci Anlamı: Hiçbir zorlamada olmadan, bile isteye, kasıtlı bir şekilde
Üçüncü Anlamı: Muziplik olsun diye ya da karşı tarafı güldürmek için söylenen söz
Mahsus Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
''Her insanın kendisine mahsus birtakım özellikleri vardır.''
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