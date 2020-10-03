Mahremiyet nedir? Mahremiyet eğitimi ne zaman ve nasıl verilmelidir

Çocuklara mahremiyet eğitimi, beş farklı alanda ve kademeli olarak verilmelidir. Zaman ve beden mahremiyetinin yanı sıra duygusal - düşünsel, bedensel ve dijital mahremiyet de bu eğitimin önemli bir parçasını oluşturuyor. Psikologlara göre bu eğitimlerden biri bile ihmal edilmemeli ve aileler mahremiyet konusunda bilinçli davranmalıdır.

Mahremiyet Nedir?

Mahremiyet, kişinin özel hayatıdır. Sadece yetişkinlerin değil çocukların da özel hayatı vardır. Bu nedenle mahremiyet eğitimi aynı zamanda özel bölge eğitimi de denir. Çocukların özel hayatına onlara zarar verecek şekilde müdahale edilmesi mahremiyet ihlaline yol açar. Kurallar ve yasaklar çocukları baskı altında tutmak değil korumak için konulmalıdır.

Mahremiyet Eğitimi Ne Zaman ve Nasıl Verilmelidir?

Uzmanların ortak görüşüne göre çocuklara mahremiyet eğitimi 3 yaşından itibaren kademeli olarak verilmelidir. Eğitim esnasında kullanılan üslup son derece önemlidir. Çocukları korkutacak ve endişeye sevk edecek ifadelerden kaçınılmalıdır.

Mahremiyet eğitiminin en önemli bölümü çocukların bedenleri üzerindeki hakkıdır. Buna kısaca ''dokunulmazlık sınırı'' denir. Bir çocuğu zorla sevmek, kucağına almak ve buna benzer hareketler mahrumiyet ihlaline girer. Aynı zamanda ''aşkım, tatlım'' gibi yetişkinler arasında kullanılan sevgi sözcüklerinin çocuklar için kullanılması da zararlı sonuçlar doğurur. Aileler bu konuda bilinçli davranmalı ve çocuklarına bu şekilde hitap eden kişileri ikaz etmelidir.

Mahremiyet Eğitimi Nasıl Verilir?

4-5 yaşları arasında çocuklara mahrem bölgelerine dair bilgiler verilmelidir. Bu dönem aynı zamanda beden temizliğinin öğretildiği dönem olduğu için en doğru zamandır.

Teknolojinin yaygın olarak hayatımıza girmesi ile birlikte akıllı telefon ve internet kullanımı da arttı. Çocuklara internet kullanımı hakkında temel bilgiler verilmeli, kimlik numarası ve bilgisayar şifresi gibi özel bilgilerini kimseyle paylaşmaması gerektiği öğretilmelidir. Paylaşılmaması gereken diğer bilgiler arasında ev adresi ve telefon numarası da yer alıyor. Aileler gerekli gördükleri durumlarda telefon ve sosyal medya kullanımına kısıtlama getirebilir.

Çocuklara 6 yaşından itibaren ev adresleri ve tehlike anında arayacakları numaralar ezberletilmeli. Kendisini rahatsız eden bir kişi ya da olay olduğunda ailesiyle paylaşması gerektiği sık sık hatırlatılmalı. Mahremiyet eğitiminin en önemli parçası düzgün ve sağlıklı bir iletişimdir. Ebeveynler çocuklarını herhangi bir konuda uyaracakları zaman sert bir üslup kullanmamalı. Yapılan uyarıların ve konulan yasakların onun iyiliği için olduğu hissettirilmeli.