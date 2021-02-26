Mahkeme Kadıya Mülk Değil atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Mahkeme kadıya mülk değil atasözü, bir makamda oturan kişilerin, esasında o makamın sahibi olmadıkları anlamına gelmektedir.

Mahkeme Kadıya Mülk Değil Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bir makamda oturan kişiler, bir gün o makamı terk etmek zorunda kalabilirler. Sonuçta makam, o makamda oturan kişilerin mülkü değildir. Makamda oturan kişiler o makamın kendilerine ait olduğuna inanarak etraflarındaki insanları hor görmemeli ve bir gün o makamı terk edeceklerini bilmelidirler. Eğer aksini yaparlarsa, hor gördükleri insanların durumuna düşer ve hor görülürler.

Mahkeme Kadıya Mülk Değil Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bir gün sen de o makamdan silineceksin, mahkeme kadıya mülk değil, hesabını soracağız!