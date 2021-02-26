Mahkeme Kadıya Mülk Değil atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri bir toplumun en kıymetli parçalarından biridir. Türk toplumunda sayıları o kadar çoktur ve o kadar derin anlamlar içerirler ki, günlük hayatımızın her anında karşımıza çıkabilirler. Günlük hayatımızda karşımıza çıkabilecek ve sık kullanılan atasözlerinden biri de, mahkeme kadıya mülk değil atasözüdür. Peki, bu atasözünü cümle içinde nasıl kullanırız? Mahkeme kadıya mülk değil atasözü ne anlama gelir? İşte tüm merak edilenler.
Mahkeme kadıya mülk değil atasözü, bir makamda oturan kişilerin, esasında o makamın sahibi olmadıkları anlamına gelmektedir.
Mahkeme Kadıya Mülk Değil Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Bir makamda oturan kişiler, bir gün o makamı terk etmek zorunda kalabilirler. Sonuçta makam, o makamda oturan kişilerin mülkü değildir. Makamda oturan kişiler o makamın kendilerine ait olduğuna inanarak etraflarındaki insanları hor görmemeli ve bir gün o makamı terk edeceklerini bilmelidirler. Eğer aksini yaparlarsa, hor gördükleri insanların durumuna düşer ve hor görülürler.
Mahkeme Kadıya Mülk Değil Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Bir gün sen de o makamdan silineceksin, mahkeme kadıya mülk değil, hesabını soracağız!