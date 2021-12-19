Mahım Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Mahım Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Günümüzde pek yaygın kullanımı olmayan Farsça kökenli bir sözcük olan "mahım" kelimesinin anlamı pek merak konusu olmaktadır.

Mahım Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Sürekli bir değişim ve yenilenme içinde olan "dil" kişiler arasındaki iletişim aracıdır. Doğru, etkili, başarılı bir iletişim için kişilerin kendi dillerini kurallarına uygun biçimde kullanmaları kadar sözcük dağarcığını da geliştirmeleri gerekmektedir.

Günümüzde bilinmeyen fakat bundan 50 yıl veya 100 yıl önce yaygın biçimde kullanılan pek çok kelime bulunmaktadır. Böyle bir kelime ile zaman zaman karşılaşmak olanaklıdır. Bir kitapta ya da gazetede veya sosyal medyada "mahım" sözcüğüne rastlamak mümkündür.

Mahım sözcüğü "mah" kökünden gelmektedir. Mah sözcüğünün manası ise "ay"dır. Farsça asıllı bu kelime günümüzde pek kullanımda değildir.

Mahım Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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Bilinmeyen bir kelimenin anlamı için başvurulacak en temel kaynak Türk Dil Kurumu sözlüğüdür. Mahım sözcüğünün kökü olan "mah" kelimesinin manasını araştırmak gerekir. "Mah" sözcüğünün TDK'ya göre anlamı şöyledir:

Ay

Göründüğü gibi olmayan (kişi,kimse)

Ahmak, sersem