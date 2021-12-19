Mahım Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Mahım Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İşte Omicrondaki gizemli semptom... Doktorlar açıkladı Sadece geceleri görülüyorİşte Omicron'daki 'gizemli semptom'... Doktorlar açıkladı! Sadece geceleri görülüyor#Omicron Varyantı
Galatasarayda Fatih Terimden sert sözler Yanına kar bırakmayacağızGalatasaray'da Fatih Terim'den sert sözler! "Yanına kar bırakmayacağız"#Galatasaray
Meteorolojiden hava durumu uyarısı: Sıcaklık 10 derece düşecekMeteoroloji'den hava durumu uyarısı: Sıcaklık 10 derece düşecek#Hava Durumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımı faize ezdirmeyeceğimCumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımı faize ezdirmeyeceğim#İstanbul
Bakan Bilgin duyurdu... Flaş AGİ ve emekli maaşı açıklamasıBakan Bilgin duyurdu... Flaş AGİ ve emekli maaşı açıklaması#Agi
Fenerbahçe-Beşiktaş maçının 11leri belli oldu Sürpriz...Fenerbahçe-Beşiktaş maçının 11'leri belli oldu! Sürpriz...#Süper Lig
Görenler hemen ekiplere haber verdi... Korkunç halde bulunduGörenler hemen ekiplere haber verdi... Korkunç halde bulundu#Mersin
Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası MHKden flaş toplantı VAR kayıtlarını dinleyip...Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası MHK'den flaş toplantı! VAR kayıtlarını dinleyip...#Galatasaray
Olimpiyatlarda tadımız kaçabilir Z kuşağı mı gelenekselciler mi Boks ve halter için kritik 18 ay... Olimpiyatlarda tadımız kaçabilir! Z kuşağı mı gelenekselciler mi? Boks ve halter için kritik 18 ay...#Olimpiyatlar
Yetişkin insanlar neden bebek gibi konuşurYetişkin insanlar neden 'bebek gibi' konuşur? #İlişkiler
New York Times deşifre etti... ABDyi sarsan satırlar Dikkat çeken Türkiye detayıNew York Times deşifre etti... ABD'yi sarsan satırlar! Dikkat çeken Türkiye detayı #ABD
58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedyi kim öldürdü58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedy'i kim öldürdü?#Kennedy Suikastı
Doktorlar bile inanamadı... Bu bir rekor Tam 156 tane...Doktorlar bile inanamadı... Bu bir rekor! Tam 156 tane...#Hindistan
Ameliyat olan Seren Serengilin son halini sevgilisi Mustafa Rahman Tohma paylaştıAmeliyat olan Seren Serengil'in son halini sevgilisi Mustafa Rahman Tohma paylaştı#Seren Serengil
Tarihi an Türksat 5B uzaya gönderildiTarihi an! Türksat 5B uzaya gönderildi#Türksat5b
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Mahım Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Mahım Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

#Mahım#Mahım Ne Demek
Mahım Ne Demek, Ne Anlama Gelir Mahım Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

İletişim aracı olan dil durağan ve statik bir yapı değildir. Dil, sürekli gelişen ve yabancı dillerle etkileşen bir gerçekliktir. Zamanla dildeki bazı sözcükler yok olurken diğer bazı kelimelerde yeni olarak dilde yerini almaktadır. "Mahım" kelimesi de bu anlamda çok merak edilmektedir. İşte ilgiyle okuyacağınız mahım ne demektir, mahım kelimesi ne anlama gelir ve çok daha fazlasını sizler için derledik.

Haberin Devamı

 Günümüzde pek yaygın kullanımı olmayan Farsça kökenli bir sözcük olan "mahım" kelimesinin anlamı pek merak konusu olmaktadır.

 Mahım Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Sürekli bir değişim ve yenilenme içinde olan "dil" kişiler arasındaki iletişim aracıdır. Doğru, etkili, başarılı bir iletişim için kişilerin kendi dillerini kurallarına uygun biçimde kullanmaları kadar sözcük dağarcığını da geliştirmeleri gerekmektedir.

 Günümüzde bilinmeyen fakat bundan 50 yıl veya 100 yıl önce yaygın biçimde kullanılan pek çok kelime bulunmaktadır. Böyle bir kelime ile zaman zaman karşılaşmak olanaklıdır. Bir kitapta ya da gazetede veya sosyal medyada "mahım" sözcüğüne rastlamak mümkündür.

 Mahım sözcüğü "mah" kökünden gelmektedir. Mah sözcüğünün manası ise "ay"dır. Farsça asıllı bu kelime günümüzde pek kullanımda değildir.

 Mahım Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Haberin Devamı

 Bilinmeyen bir kelimenin anlamı için başvurulacak en temel kaynak Türk Dil Kurumu sözlüğüdür. Mahım sözcüğünün kökü olan "mah" kelimesinin manasını araştırmak gerekir. "Mah" sözcüğünün TDK'ya göre anlamı şöyledir:

Ay

Göründüğü gibi olmayan (kişi,kimse)

Ahmak, sersem

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mahım#Mahım Ne Demek

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat