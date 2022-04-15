Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Mahfel Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Mahfel Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Mahfel Ne Demek, Ne Anlama Gelir Mahfel Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Mahfel kelimesi genel olarak başka bir sözcük üzerinden ele alınır ve anlamı eşliğinde değerlendirilir. Peki mahfel ne demek, ne anlama gelir? Mahfel kelimesinin TDK sözlük anlamı konusunda merak edilenler.

Haberin Devamı

 Kökeni Arapça olan ve Türkçede yer alan sözcüklerden biri olarak Mahfel kelimesi gelmektedir. Ancak günlük yaşamda kullanılmayan ve aynı zamanda bilinmeyen kelimeler içerisinde yer alır. Daha çok mahfil kelimesi ile birlikte öne çıkar ve bu sözcüğün anlamı üzerinden değerlendirilir. 

 Mahfel Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

 Mahfel kelimesi mahfil anlamına gelmektedir. Bununla birlikte mahfil sözcüğünün taşımış olduğu anlam eşliğinde ele alınır. Bu kelimenin anlamları ise değişik biçimlerde şu şekilde ifade edilir; 

 - Toplantı yeri

 - Toplanmış kimseler

 - Camilerde parmaklıkla ayrılmış yüksek bölüm 

 Bu şekilde yukarıdaki anlamları ile beraber öne çıkan ve kullanılan bir kelimedir. Özellikle birçok değişik kaynakta ve eserde karşılaşılan sözcükler içerisinde yer alır. Böylece hem günlük amaç altında hem de dini açıdan ele alınan bir sözcük şeklinde değerlendirilir. 

Haberin Devamı

 Mahfel Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

 Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı vakit mahfel kelimesi, mahfil olarak ifade edilir. Bununla birlikte Türkçe karşılığı ise toplantı yeri ya da toplanmış kimseler biçiminde değerlendirilir. Aynı zamanda camilerde parmaklıkla ile ayrılmış olan yüksek bölüm şeklinde de ifade edildiğini söylemek mümkün. Bu şekilde anlamları ile beraber tek başına veya cümle içerisinde kullanılabilir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri
Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk

BAKMADAN GEÇME!

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri
Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk