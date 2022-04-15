Mahfel Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Mahfel Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Haberin Devamı

Kökeni Arapça olan ve Türkçede yer alan sözcüklerden biri olarak Mahfel kelimesi gelmektedir. Ancak günlük yaşamda kullanılmayan ve aynı zamanda bilinmeyen kelimeler içerisinde yer alır. Daha çok mahfil kelimesi ile birlikte öne çıkar ve bu sözcüğün anlamı üzerinden değerlendirilir.

Mahfel Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Mahfel kelimesi mahfil anlamına gelmektedir. Bununla birlikte mahfil sözcüğünün taşımış olduğu anlam eşliğinde ele alınır. Bu kelimenin anlamları ise değişik biçimlerde şu şekilde ifade edilir;

- Toplantı yeri

- Toplanmış kimseler

- Camilerde parmaklıkla ayrılmış yüksek bölüm

Bu şekilde yukarıdaki anlamları ile beraber öne çıkan ve kullanılan bir kelimedir. Özellikle birçok değişik kaynakta ve eserde karşılaşılan sözcükler içerisinde yer alır. Böylece hem günlük amaç altında hem de dini açıdan ele alınan bir sözcük şeklinde değerlendirilir.

Haberin Devamı

Mahfel Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı vakit mahfel kelimesi, mahfil olarak ifade edilir. Bununla birlikte Türkçe karşılığı ise toplantı yeri ya da toplanmış kimseler biçiminde değerlendirilir. Aynı zamanda camilerde parmaklıkla ile ayrılmış olan yüksek bölüm şeklinde de ifade edildiğini söylemek mümkün. Bu şekilde anlamları ile beraber tek başına veya cümle içerisinde kullanılabilir.