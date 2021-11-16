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Mahçup nedir, ne anlama gelir? Mahçup ne demek? TDK sözlük anlamı..

#Mahçup#TDK#Sözlük
Mahçup nedir, ne anlama gelir Mahçup ne demek TDK sözlük anlamı..

Dilimize Arapçadan geçmiş olan mahcup kelimesi, hicap sözcüğünden türetilmiştir. Hicap, hem perdeli olmak hem de utanmak ve çekinmek manasına gelir. Mahcup ise, herhangi bir nedenden dolayı utanmış olan kimse demektir. Kelimenin isim hali mahcubiyet, fiil hali ise mahcup olmak şeklinde yazılır. Mahçup nedir, ne anlama gelir? Mahçup ne demek? Mahcup kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek cümlelerle birlikte derledik.

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Mahcup kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Utangaç 2- Sıkılgan 3- Şermsar 4- Çekinik 5- Sakıngan

 6- Pısırık 7- Örtülü 8- Mahrem 9- Kapalı 10- Sinik

 Mahçup Nedir?

 Dilimize 16. yüzyılda literatüre girmiş olan mahcup kelimesinin sözlük anlamı örtülü ve gizlidir. Ancak mahcup sözcüğü ülkemizde bu anlamıyla kullanılmaz. Aşırı utangaç kişiler mahcup olarak nitelendirilir.

 Mahcup Kelimesi Ne Anlama Gelir?

 Günlük konuşmalarda ve yazışmalarda sık sık kullandığımız mahcup kelimesi hem utangaç hem de sıkılgan demektir. Girdiği yeni ortamlara adapte olmakta zorlanan ve yeni insanlarla tanışmaktan çekinen kişilere mahcup denir.

 Mahçup Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı

 Türk Dil Kurumuna göre mahcup kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Yaptığı bir şeyden ya da söylediği bir sözden dolayı pişman olup utanmış olan kimse

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 İkinci Anlamı: Sıkılgan, Çekinik

 Üçüncü Anlamı: Kapalı, örtülü, belirsiz

 Örnek Cümle:

 ''İbrahim abinin yaptığı iyilikler karşısında mahcup olduk.''

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#Mahçup#TDK#Sözlük

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