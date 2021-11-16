Mahçup nedir, ne anlama gelir? Mahçup ne demek? TDK sözlük anlamı..

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Mahcup kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Utangaç 2- Sıkılgan 3- Şermsar 4- Çekinik 5- Sakıngan

6- Pısırık 7- Örtülü 8- Mahrem 9- Kapalı 10- Sinik

Mahçup Nedir?

Dilimize 16. yüzyılda literatüre girmiş olan mahcup kelimesinin sözlük anlamı örtülü ve gizlidir. Ancak mahcup sözcüğü ülkemizde bu anlamıyla kullanılmaz. Aşırı utangaç kişiler mahcup olarak nitelendirilir.

Mahcup Kelimesi Ne Anlama Gelir?

Günlük konuşmalarda ve yazışmalarda sık sık kullandığımız mahcup kelimesi hem utangaç hem de sıkılgan demektir. Girdiği yeni ortamlara adapte olmakta zorlanan ve yeni insanlarla tanışmaktan çekinen kişilere mahcup denir.

Mahçup Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumuna göre mahcup kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Yaptığı bir şeyden ya da söylediği bir sözden dolayı pişman olup utanmış olan kimse

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İkinci Anlamı: Sıkılgan, Çekinik

Üçüncü Anlamı: Kapalı, örtülü, belirsiz

Örnek Cümle:

''İbrahim abinin yaptığı iyilikler karşısında mahcup olduk.''