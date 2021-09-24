Mahçup nasıl yazılır? TDK'ya göre Mahçup kelimesinin doğru yazımı

Mahcup kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Ürkek 2- Çekinik 3- Utangaç 4- Muhteriz
Mahçup Nasıl Yazılır?
Arapça kökenli bir sözcük olan mahçup kelimesinin doğru yazılışı şu şekildedir:
MAHCUP
Kelimenin isim hali Mahcubiyet, fiil hali ise Mahcup olmak ya da Mahcup etmek şeklinde yazılır.
TDK'ya Göre Mahcup Kelimesinin Doğru Yazımı
Mahcup kelimesi yazımı sıklıkla karıştırılan sözcükler arasında yer alıyor. TDK'ya göre mahcup sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:
MAHCUP
Kelimenin Mahçup ya da Mahcub şeklinde yazılması ve telaffuz edilmesi ise hatalıdır.
Örnek Cümleler:
1- Yaptığım onca kötülüğe rağmen bana hep iyilikle yaklaşarak beni mahcup etti. (Doğru)
2- Söylediği sözler karşısında mahçup oldum. (Yanlış)