Mahçup nasıl yazılır? TDK'ya göre Mahçup kelimesinin doğru yazımı

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Mahcup kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Ürkek 2- Çekinik 3- Utangaç 4- Muhteriz

Mahçup Nasıl Yazılır?

Arapça kökenli bir sözcük olan mahçup kelimesinin doğru yazılışı şu şekildedir:

MAHCUP

Kelimenin isim hali Mahcubiyet, fiil hali ise Mahcup olmak ya da Mahcup etmek şeklinde yazılır.

TDK'ya Göre Mahcup Kelimesinin Doğru Yazımı

Mahcup kelimesi yazımı sıklıkla karıştırılan sözcükler arasında yer alıyor. TDK'ya göre mahcup sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

MAHCUP

Kelimenin Mahçup ya da Mahcub şeklinde yazılması ve telaffuz edilmesi ise hatalıdır.

Örnek Cümleler:

1- Yaptığım onca kötülüğe rağmen bana hep iyilikle yaklaşarak beni mahcup etti. (Doğru)

2- Söylediği sözler karşısında mahçup oldum. (Yanlış)