Mahçup nasıl yazılır? Mahçup kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Mahcup kelimesi gündelik yaşamda çok fazla kullanılan bir sözcük olarak öne çıkar. Türkçe anlam kapsamında Türkçe karşılığı utangaç, utanmış ya da bu gibi anlamlara sahiptir. Öne çıkan bu anlamları ile amaca uygun olarak farklı yerlerde doğru yazımı üzerinden kullanılabilir.

Mahçup Nasıl Yazılır?

En çok hata yapılan ve aynı zamanda Türkçede yaygın kullanılan sözcükler arasında mahcup kelimesi gelmektedir. Bu doğrultuda Kelimenin doğru yazılışı mahcup olarak öne çıkıyor. Özellikle sert sessizler ile yumuşak sizlerin bir araya gelmesi üzerinden çok fazla hata yapıldığını söylemek mümkün. Bu hataları önlemek için ise mahcup şeklinde yazılması gerekmektedir.

Mahçup Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu verileri üzerinden ele alındığı vakit bu kelime mahcup şeklinde doğru olarak yazılır. Hem cümle içerisinde hem de tek başına taşıdığı anlam ile beraber değerlendirmek mümkün.

Mahçup (Yanlış)

Mahcup (Doğru)

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Dikkat edilirse edeceksin sadece bir sessiz harf üzerinden doğru yazın şekli anlaşılabilir.

‘’Ben bugün onun yaptığı hareketten gerçekten çok mahcup oldum.’’

Bu şekilde cümle içerisinde doğru yazımı ve okunuşu kapsamında kullanılabilir.