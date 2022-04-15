Mahbube Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Arapçada Mahbube Kelimesinin Sözlük Anlamı

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Mahbube kelimesiyle eş anlamlı olan diğer sözcükler şunlardır: 1- Sevgili

2- Dilber 3- Canan 4- Refika 5- Maşuk 6- Habibe 7- Adaklı 8- Dilara

9- Nigar 10- Rana

Mahbube Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

14. yüzyılda literatüre giren ve manzum eserlerde sık sık kullanılan mahbube kelimesi, hubb sözcüğünden türetilmiştir. Hubb aşık olmak ve sevmek anlamına gelirken mahbube kelimesinin sözlük anlamı sevgilidir. Divan edebiyatında mahbube olarak nitelendirilen sevgiliyle gönül veren kişi ise habip olarak nitelendirilir.

Bu kelime birçok mazmunda ve tamlamada da yer alır. Örnekler:

1- Mahbube-yi bivefa: Aşığın ne hale düştüğünü umursamayan vefasız yar

2- Mahbube-yi rakik: Güzel sevgili

Arapçada Mahbube Kelimesinin Sözlük Anlamı

Arapçada mahbube, gönül verilen, aşkla bağlanılan sevgili demektir. Bu kelime müennes olduğu için sadece kadınlar için kullanılır.

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Mahbube Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Biri, güzeller güzeli bir mahbubeye gönül verdi mi, artık ona kavuşmaktan başka bir şey istemez.

2- Vefasız bir mahbube yüzünden varını yoğunu kaybetti.