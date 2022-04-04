Mağlup Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Mağlubun Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

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Gündelik hayatta mağlup sözcüğü oldukça yaygın kullanılıyor. Mağlup kelimesinin eş anlamları da yaygın olarak görülebiliyor. Yenik sözcüğü mağlup kelimesinin eş anlamıdır.

Mağlup Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Kelimelerin farklı yazılması, aynı anlama gelmediğini göstermiyor. Farklı yazılan ve aynı anlamı taşıyan kelimeler eş anlamlı başlığı altında değerlendiriliyor. Mağlup sözcüğünün de eş anlam karşılığı bulunuyor. Meraklı olan bireyler mağlup sözcüğünün yerine hangi kelimeleri kullanabileceğini araştırabiliyor.

Bilgi edinmek isteyenler sözlüklerden bir takım bilgilere ulaşabiliyor. Mağlup kelimesine anlam olarak bakıldığında eş anlamlarını anlamak çok zor değildir. Yenik kelimesi, mağlup sözcüğünün yerine kullanılabilen bir kelimedir. Birbirleriyle eş anlamlı olan sözcükler olarak kullanılıyor.

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Mağlubun Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK)

Eş anlamlarını araştırmak için kullanılan birçok farklı kaynak bulunuyor. İnternet siteleri bireylerin en çok tercih ettiği kaynak türleridir. Mağlup kelimesi de merak edilen kelimelerin başında yer alıyor. Mağlup kelimesinin eş anlamı olan yenik kelimesiyle ilgili örnek cümle aşağıdaki gibidir;

En önemli mücadelede yenik düştü.