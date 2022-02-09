Mağlubun zıt anlamlısı nedir? Mağlup kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları

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Kelimelerin taşıdığı anlamlara göre zıt anlamları bilmek mümkündür. Mağlup kelimesi yenilmek anlamına sahip bir kelimedir. Anlam bakımından mağlup kelimesinin zıt anlamlısı galip kelimesidir.

Mağlubun Zıt Anlamlısı Nedir?

Bilgi sahibi olmak adına birçok konuda internette araştırma yapılabiliyor. Merak edilen zıt anlamları konusu kişilerin yakından ilgilendiği bir konudur. Mağlup sözcüğünün hangi zıt anlamlara sahip olduğu merak ediliyor. Mağlup kelimesine zıt olan kelimelerin başında, galip kelimesi yer alıyor.

Mağlup Kelimesi ve Sözcüğünün Zıt Anlamlıları

Mağlup kelimesinin anlamına bakılarak, zıt anlamlarını tespit etmek çok zor değildir. Bireyler anlam bakımından değerlendirdiğinde mağlup kelimesinin zıt anlamlarını bulabiliyor. Mağlup kelimesiyle galip kelimesi birbirine zıt kelimelerdir. Mağlup kelimesi yenilmek, galip kelimesi ise kazanmak anlamındadır.