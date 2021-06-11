Mağdur nasıl yazılır? TDK'ya göre madur mu mağdur mu? Madur yazımı

Mağdur kelimesiyle eş ve yakın anlamı bazı sözcükler şu şekilde sıralanabilir.

1- Mazlum 2- Garip 3- Kıygın

TDK'ya Göre Madur mu Mağdur mu Yazılır?

Herhangi bir nedenden dolayı, baskı ya da tehdit yoluyla temel haklarından mahrum bırakılmış kişilere mağdur denir. Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız bu kelimenin nasıl yazıldığı, merak edilen konular arasında yer alıyor.

TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazımı şu şekildedir:

MAĞDUR

Kelimenin ''madur'' şeklinde yazılması ve telaffuz edilmesi ise hatalıdır. İki heceden oluşan bu sözcük MAĞ - DUR şeklinde okunmalıdır.

Arapçada kelime ve isimlerin müzekker ve müennes halleri vardır. Örneğin Müdür kelimesi müzekker yani eril, müdire ise müennes yani dişildir. Mağdur kelimesinin müennes hali ise ''MAĞDURE'' şeklinde yazılır. Tıpkı ''MADUR'' gibi kelimenin ''MADURE'' şeklinde yazılması hatalıdır.

Örnek Cümleler:

1- 2 aydır çalışanlarının maaşlarını ödeyen firmanın yetkilileri mağdur ettiği tüm kişilerden süre istedi. - Doğru Kullanım

2- Biz ona güvenmiştik ama o bizi madur etti. - Yanlış Kullanım