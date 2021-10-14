Madilik ne demek, ne anlama geliyor? Madilik kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Madilik kelimesi genel olarak internet ortamında veya çeşitli televizyon kanallarında az da olsa duyulan kelimelerden birisidir. Madilik kelimesi genel ve en anlaşılabilir şekilde kötülük yapmak anlamına gelmektedir.

Madilik Ne Demek?

Özellikle sosyal hayatta insanlar tarafından çok az kullanılan bir kelime olan madilik kelimesini ilk defa duyanlar, bu kelimenin ne demek olduğunu merak ediyor. Madilik kelimesi daha çok madilik yapmak olarak kullanılmakta ve kötülük ile kötülük yapmak anlamlarına gelmektedir.

Madilik Ne Anlama Geliyor?

Çeşitli dergi veya gazetelerde madilik kelimesi ile karşılaşan kişiler, kelimenin anlamını öğrenmek istiyor. Madilik kelimesi kötülük anlamına gelmekte ve bu amaçla kullanılmaktadır.

Madilik Kelimesinin Anlamı Nedir?

Anlamı en çok merak edilen ve günümüzde hiç dedirtecek kadar az kullanılan kelimelerden olan madilik kelimesi genel olarak kötülük anlamlarına gelmektedir.

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Madilik TDK’ya Göre Sözlük Anlamı

TDK Sözlük sitesine göre madilik kelimesinin anlamında “kötülük” ve “kötülük yapmak” ifadeleri yer almaktadır.