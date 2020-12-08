Maden Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Maden Mühendisliği, doğal bir ortamdan maden çıkarma ve işleme bilimini, teknolojisini ve uygulamasını içeren bir disiplindir.

Maden Mühendisliği Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Maden Mühendisleri, minerallerin, petrolün ve diğer yararlı doğal kaynakların doğal rezervlerini bulmaktan ve bu kaynakların yerin altından güvenli bir şekilde çıkarılmasından sorumludur. Doğal kaynağı yerin altından çıkarmayı planlarken, bir maden mühendisinin de işçilerin sağlığını, güvenliğini ve refahını göz önünde bulundurması gerekir.

Maden Mühendislerinin diğer disiplinler hakkında da bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bir cevher yatağında madencilik yapmanın pratikliğini belirlemek, bir yer altı madeni için havalandırma sistemini tasarlamak, bir açık ocak sahasında konveyörlerin yapımını denetlemek, yeni çıkarma sürecinin geliştirilmesini araştırmak, maden mühendislerinin çalışmasında yer alan faaliyetlerden bazılarıdır.

Maden Mühendisliği Nedir?

Maden mühendisleri, maden yataklarının yeri ve değerlendirilmesi, maden alanlarının araştırılması, madenlerin yerleşimi ve ekipmanı ve madencilik faaliyetlerinin denetimi ile ilgilenirler. Maden mühendisleri, hammaddelerin toplanmasını ve rafine edilmesini mümkün kılar.

Maden Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir?

Maden mühendislerinin işi, kısmen teknik tasarım ve kısmen işletme yönetimidir. Maden mühendisleri, değerli ve erişilebilir malzeme birikintilerinin nerede bulunduğunu belirler. Onları güvenli bir şekilde yerden çıkarmanın yollarını bulurlar. Bu malzemelerin toplum için kullanılabilir ürünler haline getirilmesi için taşınmasında ve rafine edilmesinde önemli bir rol oynarlar.

Maden mühendisleri, kömür ve metalleri çıkarmak için güvenli ve verimli madenler tasarlar. Maden mühendisleri, kaynakları mümkün olan en verimli şekilde çıkarmak için madenleri optimize eder.

Maden Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Maden mühendisleri, madencilik hacmini ve kârını en üst düzeye çıkarmak için günlük madencilik faaliyetlerini yönetirler. Operasyonların insanlar ve ekipman için güvenli olmasını ve verimli, çevreye uyumlu ve uygun maliyetli tasarım ve işletim sistemleri olmasını sağlarlar.

İşin doğası gereği, madencilik mühendisleri inşaat, elektrik, jeolojik, mekanik ve bilgisayar mühendisliği dahil olmak üzere diğer mühendislik disiplinleri hakkında geniş bir anlayışa ihtiyaç duyarlar. Saha çalışması ve saha geliştirme için geçerli olan düzenleyici çalışmaları yürütür. Üretim ve sarf malzemeleri envanter takibini yapar. Teknik ve mühendislik protokollerinin yanı sıra programları ve bütçe zaman çizelgelerini tasarlar.

Maden Mühendisliği Kaç Yıllıktır?

Maden mühendisliği bölümünde lisans düzeyinde eğitim verilir. Bu nedenle bölüm 4 yıllık eğitim sunar.

Maden Mühendisliği Okumak İçin Ne Gerekir?

Maden mühendisliği okumak isteyenlerin lisede sayısal alandan mezun olması gerekir. YKS sınavında ise yine sayısal puan türünün dikkate alındığını bilmekte fayda var. Bu alana ilgi duymak da bölümü okumak için gerekir.

Maden Mühendisliği Öğretimi İngilizce midir?

Maden mühendisliğinin eğitim dili genel olarak İngilizcedir. Fakat bölümde mesleki İngilizce eğitimi veriliyor.

Maden Mühendisliği Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Maden mühendisliği bölümleri Alan Yeterlilik Sınavında sayısal puan türü dikkate alınıyor. Fakat üniversite sınavının ilk aşamasına da girmek gerekiyor.

Maden Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

İlk yıl mühendisliğin temel dersleri verilir. Diğer yıllarda ise mühendislik etiği, laboratuvar, mineraloji ve petrografi, mühendislik mekaniği, yeraltı maden işletmeciliği, mühendislik jeolojisi ve maden yatakları gibi dersler vardır.

Maden Mühendisliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Maden mühendisleri çoğunlukla madencilik faaliyetlerinde çalışır. Bununla birlikte, bazıları büyük şehirlerin yakınında bulunan kum ve çakıl operasyonlarında çalışıyor. Zamanla, genellikle büyük metropol alanlarının yakınında bulunan madencilik firmalarında veya danışmanlık şirketlerinde ofis pozisyonlarına yükselebilirler.

Maden Mühendisleri Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Maden mühendisleri, madencilik sürecinin bilim ve teknolojisinin yanı sıra doğal olarak oluşan bir ortamdan minerallerin çıkarılması ve işlenmesini denetler ve gerçekleştirir. Özel şirketlerde ve devlet bünyesinde çalışabilirler.

Maden Mühendisliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Maden ocakları başta olmak üzere ocak işletimi yapan şirketlerin bünyesinde danışmanlık da yapabilirler. Mühendisler, güvenlik ve kalite güvence politikalarını ve prosedürlerini uygular. Planlama yazılımını kullanın ve gerektiği şekilde teknik veri tabanları geliştirilmesinde çalışırlar.

Maden Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Maden mühendisliğini birçok okulda görmek mümkündür. Erzurum Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, KTÜ, Gazi Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi ve ODTÜ gibi üniversitelerde maden mühendisliği bölümü bulunur.