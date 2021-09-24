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Mademki nasıl yazılır? TDK'ya göre Mademki kelimesinin doğru yazımı

#Nasıl Yazılır#Mademki Yazılışı
Mademki nasıl yazılır TDKya göre Mademki kelimesinin doğru yazımı

Türkçe Dil Bilgisinde pek çok yazım yanlışı yapılan kelimeler bulunmaktadır. Mademki kelimesi bunlardan birisidir. Bazı kişiler -ki ekini ayrı yazarken bazıları bitişik yazmaktadır. Peki Mademki nasıl yazılır? TDK'ya göre Mademki kelimesinin doğru yazımını sizlere detaylıca derledik.

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Günümüzde Türk Dil Kurumu resmi internet sitesinde her gün pek çok kelime sorgulanmaktadır. Bunlardan birisi de mademki kelimesidir. Özellikle yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kelimeyi kullanmak isteyen kişiler yazılışını sık sık merak etmekte ve araştırmaktadır.

Mademki Nasıl Yazılır?

Mademki kelimesi ''değil mi ki, -diği için, -diğine göre'' gibi neden gösteren bir kelimedir. Cümle içerisinde de sıklıkla kullanılmaktadır. Bu kelimenin doğru yazılışı mademki şeklinde olmaktadır.

TDK'ya Göre Mademki Kelimesinin Doğru Yazımı

Mademki kelimesi en çok bitişik mi yoksa ayrı mı yazılır şeklinde sorgulanmaktadır. Bu kelimenin doğru yazılışı ve anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde belirtilmiştir. Buna göre Türk Dil Kurumu sözlüklerinde kelimenin doğru yazılışı ''mademki'' şeklinde yani bitişik olmaktadır. Kelimenin cümle içerisinde kullanımı şu şekildedir:

- Mademki gitmeyecektin, önceden bilgilendirseydin.

 

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